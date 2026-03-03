Zelenski muestra su preocupación por el futuro del suministro de armas a Ucrania en plena ofensiva contra Irán

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado este martes su preocupación ante una posible disminución del suministro de armas a Ucrania ahora que la comunidad internacional tiene la vista puesta en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Podría complicarse hacerse con misiles y armas para la defensa de nuestro espacio aéreo. Los estadounidenses y sus aliados en Oriente Próximo podría necesitar estos recursos para defenderse", ha lamentado en una entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera'.

En este sentido, ha hecho alusión a situaciones similares vividas en el pasado a raíz de otros ataques perpetrados por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán, cuando esto provocó una disminución de los envíos de misiles a Ucrania en plena invasión rusa.

"Esto todavía no se nota ahora, pero me temo que podría pasar de nuevo", ha aclarado, al tiempo que ha manifestado que "espera que esto no lleve a una guerra larga en Oriente Próximo", si bien ha mostrado en un principio su apoyo a las acciones contrarias a Irán dado que es aliado de Rusia.

El mandatario ha declarado que es "una buena decisión atacar objetivos militares iraníes porque producen un gran número de armas para Rusia, especialmente drones y misiles", pero ha subrayado que "espera que la crisis iraní siga enmarcándose en una operación limitada". "Sabemos por experiencia cuán sangrienta se puede volver una cosa como esta", ha apuntado.