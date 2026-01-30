Zelenski se niega a ir a Moscú a negociar la paz e invita a Putin a que visite Ucrania "si se atreve"

Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 30 enero 2026 9:39
Seguir en

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ha tachado como imposible una reunión en Moscú para negociar directamente la paz con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien ha invitado a su vez y "si se atreve" para que se reúnan en suelo ucraniano.

"Está claro que me resulta imposible reunirme con Putin en Moscú Es lo mismo que reunirme con Putin en Kiev. También puedo invitarlo a Kiev, que venga. Lo invitaré públicamente, si se atreve, por supuesto", ha declarado Zelenski este viernes en declaraciones a los medios recogidas por RBC-Ucrania y en respuesta a la idea formulada por el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

El presidente ucraniano ha reiterado que está dispuesto participar en casi cualquier formato que funcione para poner fin a la guerra exceptuando un encuentro en territorio de Rusia, como "estado agresor" y sus aliados.

"En Moscú y Bielorrusia esto es sencillamente imposible y está absolutamente claro por qué: porque se trata de Estados, uno de los cuales es el agresor que inició y libra una guerra contra nosotros, matándonos, y el otro país es su socio en estas acciones", ha señalado Zelenski.

También el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que cualquier tipo de cumbre de líderes entre Rusia y Ucrania solo podría tener lugar en su país. "Rusia sigue hablando de negociaciones con Zelensky en Moscú, las discusiones sobre otro lugar para las negociaciones son inapropiadas", señaló.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado