Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y Rustem Umerov, nuevo jefe de la Inteligencia Exterior. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes que Rustem Umerov, hasta ahora secretario del Consejo Nacional de Defensa, será el próximo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior.

Zelenski ha explicado que Umerov será nombrado para el cargo "para que tenga más oportunidades de abordar simultáneamente" las diferentes áreas en las que se dirime la guerra con Rusia, ya se la diplomacia, la defensa, o el proceso de negociación con Estados Unidos y el resto de socios.

De igual forma, Umerov seguirá al frente de la gestión de los acuerdos sobre el desarrollo de drones en los que Ucrania viene trabajando con sus socios Oriente Próximo, ha informado el presidente Zelenski durante un encuentro con embajadores ucranianos en Kiev, según informa la agencia Ukrinform.

Umerov, quien había sido entre 2023 y 2025 ministro de Defensa, es uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano y parte activa de las negociaciones de paz con Rusia, en las que Estados Unidos actúa como mediador, sustituye así Oleh Luhovski, quien estaba al frente de la Inteligencia Exterior de manera interina.

Según medios ucranianos, Zelenski tiene en mente nombrar al exministro del Interior Igor Klimenko como nuevo secretario del Consejo Nacional de Defensa.