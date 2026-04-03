Zelenski ofrece apoyo a EEUU y países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, se ha abierto este viernes a apoyar a Estados Unidos y los países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz, cerrado prácticamente al tránsito de buques en represalia de Irán por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, tras comparar la situación con la crisis con los buques graneleros en el mar Negro.

"Nuestra señal a Estados Unidos y a los países de Oriente Próximo sobre el estrecho de Ormuz fue que estábamos abiertos a debatirlo", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con 'Newsweek' sobre las distintas opciones para controlar el estratégico estrecho en el Golfo Pérsico.

En este sentido, ha señalado que si Washington opta por controlar el estrecho "de forma unilateral", haría falta de convoyes militares para escoltar buques, sistemas interceptores, una red de guerra electrónica entre otros medios militares. "Estamos dispuestos a ayudar con esto", ha expuesto.

Zelenski ha puesto de ejemplo el corredor para el grano puesto en marcha por Ucrania para salvar la producción agraria que se exporta por el mar Negro, entonces controlado por Rusia en el contexto de la guerra.

"A día de hoy, no veo a ningún país levantando el bloqueo por sí solo; solo medidas conjuntas pueden dar resultados", ha subrayado para insistir en la experiencia que tiene Ucrania tras la situación que experimentó en el mar Negro, "con los intentos de Rusia de bloquear el flujo de alimentos y otros bienes". "La situación ahora es similar, pero se trata de energía", ha incidido.

Según el presidente ucraniano "la guerra y las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz pueden avanzar en paralelo", por eso ha valorado que hay que priorizar "una solución diplomática" que pueda ser beneficioso para ambas partes en la guerra pero existe la alternativa de tomar el control del paso, estrategia en la que Kiev igualmente puede aportar su experiencia y medios militares.

Pero por ahora no estamos involucrados. Hasta el momento, nadie ha hecho una solicitud de este tipo. Simplemente estamos compartiendo nuestro conocimiento. Si algún día nuestros socios quieren aprovecharlo, estaremos preparados.