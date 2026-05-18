Zelenski pide a Costa que la UE participe en las negociaciones de paz con "una voz fuerte"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado ante el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que "es importante" que la Unión Europea participe en las negociaciones de paz y ha pedido que lo haga con "una voz fuerte", apurando al hilo la elección de quién representaría a Bruselas.

Tras agradecerle al dirigente portugués "el apoyo brindado a Ucrania", el mandatario ucraniano ha abordado los avances diplomáticos en las conversaciones de paz, donde ha reclamado un espacio para la Unión Europea.

"Europa debe participar en las negociaciones. Es importante que tenga una voz y una presencia firmes en este proceso, y conviene determinar quién la representará específicamente", ha subrayado Zelenski.

Asimismo, el presidente de Ucrania también ha abordado la posible adhesión de su país a la Unión Europea, proceso en cuanto al cual ha manifestado que Kiev está preparada para la apertura de los grupos de negociación.