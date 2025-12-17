Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que logren un acuerdo sobre el uso de activos rusos soberanos congelados con el fin de que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil", en declaraciones realizadas en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, marcada por las diferencias sobre la ayuda financiera a Kiev.

"Será una reunión muy importante. El resultado de este encuentro --el resultado que Europa produzca-- debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con (ese) apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa: debe tomar esta decisión", ha dicho, presionando así a que Bruselas actúe en esta dirección.

La atención en la última cumbre del año se centra en Bélgica, país que acoge la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión-- y que mantiene su negativa a este plan aduciendo los riesgos que asumiría ante futuros reclamos de Rusia.

Distintas fuentes diplomáticas señalan que la propuesta sobre la mesa contiene salvaguardias para que los riesgos que asuma Bélgica sean "lo más pequeños posibles". "Políticamente, ahora le corresponde al Gobierno belga ceder", indican las fuentes sobre el complejo debate por delante a nivel de líderes.

Frente a la propuesta del Ejecutivo europeo, que incluye un mecanismo de liquidez para que tanto Estados miembros como instituciones financieras puedan hacer frente rápidamente a demandas de Rusia, el Gobierno belga insiste en explorar otras opciones "más seguras y transparentes" y volver a poner sobre la mesa la opción de emitir deuda conjunta para un préstamo a Ucrania, escenario al que se ha sumado a Italia, Malta, Bulgaria o República Checa en las últimas jornadas.

ZELENSKI: "MOSCÚ SE PREPARA PARA UN NUEVO AÑO DE GUERRA"

El mandatario ucraniano ha asegurado que "Moscú se prepara para un nuevo año de guerra" después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijera que Rusia "logrará" sus objetivos durante una reunión en la que ha abordado el balance de este último año de guerra en Ucrania.

"Hoy hemos vuelto a escuchar señales de que Moscú se prepara para un nuevo año de guerra. Estas señales no son solo para nosotros: es crucial que nuestros socios las vean, y no solo las vean, sino que también respondan, especialmente en Estados Unidos, que a veces dice que Rusia quiere poner fin a la guerra", ha declarado a través de su perfil de la red social X.

Zelenski ha sostenido que "las señales que llegan de Rusia son exactamente las opuestas" a las que Washington les traslada, alegando que "se materializan en órdenes oficiales a su Ejército". "Esta mentalidad rusa debe reconocerse y actuar en consecuencia", ha zanjado.

"Cuando Rusia adopta esta mentalidad, también socavará la diplomacia, buscando, mediante lenguaje diplomático y presión sobre puntos específicos de los documentos, enmascarar su deseo de destruir a Ucrania y a los ucranianos, y el deseo de legitimar el robo de nuestro territorio por parte de Rusia", ha manifestado.

Asimismo, ha advertido de que "algún día alguien en Rusia podría calificar como sus supuestos 'territorios históricos'" otros países europeos. Por ello, ha abogado por "protección real contra este historial de locura rusa".

"Seguiremos trabajando con todos los socios para garantizar que exista dicha protección. Se requieren medidas de seguridad, medidas financieras --incluyendo acciones sobre activos rusos-- y medidas políticas. Y se requiere la valentía de todos los socios: ver la verdad, reconocerla y actuar en consecuencia", ha añadido.

En un discurso pronunciado durante el encuentro anual con la plana mayor del Ministerio de Defensa, Putin había dicho que prefiere recurrir a la diplomacia, pero ha dejado claro que no cederá en el objetivo inicial de "liberar sus territorios históricos", en el caso de que Kiev y sus aliados "se nieguen a participar en discusiones serias".

"Los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda (...) Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas a través de medios militares", había sostenido el jefe de Estado ruso durante su intervención, utilizando el eufemismo con el que el Kremlin se refiere a la invasión lanzada en febrero de 2022.