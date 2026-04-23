Zelenski pide a los líderes de la UE la adhesión de Ucrania "cuanto antes"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

AYIA NAPA (Chipre), 23 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que su país está preparado para iniciar el proceso formal de adhesión a la Unión Europea y ha pedido a los líderes comunitarios ingresar "cuanto antes".

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre informal celebrada en Ayia Napa (este de Chipre), Zelenski ha insistido en que los ucranianos ya han decidido que quieren estar en la UE pero esta decisión no depende sólo de ellos.

Así, tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a agradecer el apoyo de la UE durante la guerra, después de que los 27 hayan desbloqueado el préstamo europeo de 90.000 millones de euros de ayuda a Kiev tras sortear el veto de Hungría.

Considera que Ucrania ha acumulado una experiencia "única" que contribuye a fortalecer Europa y está preparada para abrir el proceso de incorporación. "Y creo que la UE también está lista para apoyarnos", ha apostillado.

El presidente ucraniano ha hecho estas declaraciones después de que Costa y varios líderes hayan pedido este mismo jueves que "el próximo paso" en el apoyo de la UE a Ucrania sea el inicio formal de las negociaciones de adhesión con la apertura de los primeros capítulos de reformas.

Asimismo ha agradecido el desbloqueo de los fondos europeos, señalando que para su país es una decisión "muy importante" y ha agradecido la "unanimidad" que lo ha permitido.

Así, ha señalado que estos 90.000 millones servirán para fortalecer su ejército, su producción interna de drones y sistemas electrónicos y también para mejorar el sistema energético ucraniano, muy dañado tras los ataques rusos de este invierno.