Zelenski plantea que países del Golfo ayuden a Ucrania con misiles a cambio de asistencia con drones

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, atiende a la prensa durante un viaje a EEUU en septiembre de 2025. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha planteado este jueves un intercambio con los países del golfo Pérsico, a los que Kiev está ayudando con su defensa antidrones ante los ataques de Irán, para que a cambio suministren al Ejército de Ucrania misiles antiaéreos.

"Estamos debatiendo futuras entregas de cierto equipamiento que Ucrania posee. Queremos que los países de Oriente Próximo también nos den la oportunidad de fortalecernos. Ellos tienen algunos misiles de defensa aérea de los que nosotros carecemos. Nos gustaría alcanzar acuerdos al respecto", ha explicado en una entrevista con el diario francés 'Le Monde' en el que plantea un trueque a los países del Golfo.

Zelenski ha indicado que Estados Unidos está en contacto con Ucrania para que ayude a defender "sus bases en países de Oriente Medio". "También hemos sido contactados por Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania y Kuwait", ha desvelado, después de que Ucrania haya enviado equipos técnicos y haya desplegado material en algunos de los países que están sufriendo las represalias de Irán, en el contexto de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv hace casi un mes.

"Nuestros equipos de expertos ya están sobre el terreno, evaluando la situación y compartiendo una experiencia incalculable", ha indicado, subrayando que los sistemas antiaéreos 'Patriot' o 'THAAD' "por sí solo no es suficiente para una defensa aérea plenamente eficaz".

De todos modos, ha insistido en que Ucrania necesita de financiación reforzada para poder seguir produciendo sistemas antidrones. "La financiación es el recurso más escaso hoy en día", ha expuesto, tras admitir que la falta de fondos hace que la industria militar ucraniana trabaje al 50% de su capacidad. "Necesitamos más financiación para producir drones para nosotros mismos", ha defendido para señalar que Kiev está abierta a cerrar ventas de material "excedente" de sus fábricas armamentísticas.