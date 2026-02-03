Zelenski prevé "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación tras el último ataque de Rusia

Archivo - El presidente de Ucrnaia, Volodimir Zelenski. - Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes de que prevé "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación para lograr un acuerdo de paz tras el último ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra el territorio ucraniano, que ha provocado daños en la infraestructura energética y apagones, especialmente en zonas como Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa.

Zelenski, que ha alertado de que estos ataques han sido perpetrados "de forma deliberada" con un "número récord de misiles balísticos" por parte del Ejército ruso, ha señalado que confirman la "actitud de Moscú, que no ha cambiado". "Siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania y no se toman en serio la diplomacia", ha lamentado.

"El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará de forma adecuada", ha incidido, al tiempo que ha detallado que las instalaciones energéticas han registrado daños significativos, por lo que se han desplegado las fuerzas necesarias. "He pedido al Ministerio de Energía, de Exteriores y a todo el Gobierno que ofrezcan el equipamiento necesario y que contacten con nuestros socios para lograr más paquetes de ayuda", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que ya está en contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "Rusia ha explotado la propuesta estadounidense para detener brevemente los ataques, no para favorecer la diplomacia sino para almacenar misiles a la espera de que lleguen los días más fríos del invierno, con temperaturas que llegan hasta los -20ºC en gran parte del país", ha lamentado.

Además, ha explicado que durante estos ataques se han utilizado 32 misiles balísticos, once proyectiles, 28 de crucero y unos 450 drones. "Un gran número de ellos han sido interceptados, pero otros no", ha apostillado.

"Los equipos de emergencia y rescate están trabajando en todas las ciudades y localidades en las que sea necesario, y se están desplegando todos los recursos energéticos posibles", ha añadido, no sin antes advertir de que la situación en materia energética es "especialmente difícil en Kiev, Járkov y Dnipró".