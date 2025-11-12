Zelenski promete "limpiar" y "reiniciar" la estatal Energoatam tras un nuevo escándalo de corrupción

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este miércoles "limpiar" y "reiniciar la gestión" de la compañía estatal de energía Energoatam tras un nuevo escándalo de corrupción, que ya ha costado el cargo a los ministros de Energía y Justicia, mientras Rusia sigue atacando este tipo de instalaciones.

Zelenski ha expresado su pleno apoyo a las investigaciones y ha remarcado que dentro del sector energético ha de reinar "la máxima integridad", en un momento en el que Rusia continúa teniendo como uno de sus principales objetivos este tipo de infraestructura, en especial cada vez que se acerca el invierno.

"Ahora mismo la situación es extremadamente difícil para todos en Ucrania (...) Es absolutamente inaceptable que, en medio de todo esto, haya también tramas en el sector energético. Ahora mismo, todos debemos proteger a Ucrania", ha dicho.

"Se trata de una cuestión de confianza", ha dicho Zelenski, quien ha confirmado que a lo largo de este miércoles ha solicitado a la primera ministra, Yulia Sviridenko, que instara a los ministros de Justicia, German Galushchenko, y a la de Energía, Svitlana Hrinchuk, a presentar su renuncia, tal y como han hecho.

Zelenski ha pedido al Parlamento de Ucrania que apoye la dimisión de ambos, en una sesión que ha de celebrarse la próxima semana, con el fin de que a partir de ese momento, sea la Justicia ucraniana quien tome cartas en el asunto. "Socavar el Estado e infringir la ley conlleva consecuencias", ha advertido Zelenski.

Hace tan solo dos días, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció una operación especial para destapar un importante caso de corrupción en el sector energético. Los investigadores hallaron así indicios de que miembros de supuesta organización criminal habían construido un gran entramado de corrupción para ejercer su influencia sobre empresas estatales, entre ellas Energoatom.

Las fuerzas de seguridad han detenido de momento a cinco personas presuntamente implicadas, entre ellos empresarios, antiguos asesores del Ministerio de Energía y trabajadores, todos ellos acusados de cometer delitos de blanqueo de capitales.