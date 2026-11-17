El presidente de Ucrania, Volidimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto a Estados Unidos y a Europa realizar un intercambio en el que Kiev reciba los interceptores de misiles Patriot que tienen almacenados a cambio de misiles nuevos encargados por Kiev y que ya están fabricados, con la idea de reforzar la defensa ucraniana frente a los ataques rusos.

"Ucrania necesita interceptores Patriot de las reservas que ya tenéis ahora mismo. A cambio, podemos daros misiles nuevos. Ucrania ya los ha encargado y están fabricados. No es una donación, es un intercambio", ha explicado durante su intervención por videoconferencia en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas.

El mandatario ucraniano ha defendido que esta fórmula permitiría a Kiev recibir inmediatamente los sistemas de defensa aérea que necesita, mientras que sus aliados podrían reponer sus arsenales con armamento más moderno. "Vosotros nos dais los misiles que necesitamos ahora y recibís a cambio misiles más nuevos y mejores", ha señalado, insistiendo en que se trata de un "acuerdo justo".

En este sentido, ha pedido expresamente a Estados Unidos que no retrase las entregas de nuevos sistemas Patriot y ha advertido de que cada ataque ruso que consigue superar las defensas ucranianas hace que Moscú sea "más agresivo, más exigente y menos dispuesto a alcanzar compromisos" en las negociaciones para poner fin a la guerra.

"El mundo tiene suficientes interceptores. Estados Unidos los tiene, algunos países europeos los tienen y también otros socios de todo el mundo. Estos interceptores no deberían estar almacenados, deberían estar en baterías de defensa aérea protegiendo nuestras ciudades", ha reivindicado.

Por otro lado, Zelenski ha reclamado a sus aliados otros 40 aviones de combate F-16, alegando que los aparatos de los que dispone actualmente Ucrania requieren largos periodos de mantenimiento que limitan su disponibilidad para interceptar drones y misiles rusos.

Asimismo, ha solicitado a los países europeos que aceleren la entrega de aviones Mirage fabricados por la francesa Dassault, al considerar que "pueden entrar en servicio ahora mismo".