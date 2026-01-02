Zelenski propone que el vice primer ministro de Ucrania dirija el Ministerio de Defensa

Archivo - El primer vice primer ministro de Ucrania, Mijailo Fedorov - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que ha propuesto que el primer vice primer ministro del país, Mijailo Fedorov, encabece el Ministerio de Defensa, reemplazando así a Denis Shmigal, al que mantendrá en su equipo, según ha prometido.

Zelenski ha valorado que Fedorov --que tiene que recibir el visto bueno del Parlamento ucraniano-- "está profundamente involucrado en los temas relacionados con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos", alegando que las Fuerzas Armadas, los fabricantes de armas y los socios ucranianos deben "implementar cambios en el sector de defensa que sean beneficiosos".

"Todo depende de la resiliencia de los ucranianos. Y nuestra resiliencia debe contar con las armas, la energía, las finanzas, la política y el apoyo institucional necesarios. Shmigal sigue formando parte de nuestro equipo --el equipo de Ucrania-- y le agradezco su sistemático trabajo a favor de nuestro Estado", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que durante 2025 (periodo en el que Shmigal ha liderado Defensa tras cinco años como jefe de Gobierno) dicha cartera ministerial ha "obtenido resultados sólidos", ya que, en particular en diciembre completó la tarea de producción de drones interceptores con una producción superior al millar de unidades diarias".

"Estamos trabajando para aumentar el número de equipos capacitados. Había muchas otras tareas similares. Fedorov podrá implementarlas y aumentar la eficiencia tecnológica", ha asegurado, antes de remarcar que ha propuesto que Shmigal "lidere otra dirección en la labor gubernamental, igualmente importante" para la resiliencia del pueblo ucraniano.