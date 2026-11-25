Archivo - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una imagen de archivo. - -/Belarusian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este miércoles la "frívola" propuesta de su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para volar juntos a Rusia para un diálogo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión de Ucrania.

"Es una conversación frívola", ha dicho en declaraciones a una periodista ucraniana. "Estamos en guerra. No podemos reunirnos en Moscú y no podemos reunirnos en Kiev. Todos entendemos esto perfectamente", ha señalado, antes de resaltar que "proponer estas opciones supone una conversación frívola".

Así, ha ironizado con las palabras de Lukashenko, al que ha acusado en numerosas ocasiones de respaldar la invasión de Ucrania. "Sugiere llevarme. ¿Qué soy, su maletín? Llevarme a un avión y volar. A Moscú, ¿para qué?", se ha preguntado en declaraciones a Noviny Live.

Por contra, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha aplaudido la propuesta y ha afirmado que "es una muy buena oferta para Zelenski". "Es sabido que el presidente bielorruso ha expresado en repetidas ocasiones su voluntad para dar apoyo pasivo a la hora de resolver el conflicto", ha recordado tras la citada oferta, tal y como ha informado el diario ruso 'Izvestia'.

Lukashenko planteó el martes esta opción en una entrevista concedida al semanario francés 'Le Point', ante el que mantuvo que Zelenski y él "podrían volar a Moscú". "Los dos. Como garante de su seguridad, podría sentarme con él y volar a Moscú", manifestó, según los extractos compartidos por el medio.

"Si no está de acuerdo, que sigan luchando. Que vaya al frente con un arma automática y combata. La guerra siga. Tiene que ser detenida, aunque podría haber un acuerdo", señaló el mandatario bielorruso, quien sostuvo además que Rusia "está ganando en el frente", en referencia a los avances rusos en el marco de la invasión de Ucrania.