Zelenski responde a Trump que se celebrarán elecciones si Rusia accede a una tregua de 60 días

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha respondido a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha pedido un nuevo presidente para Ucrania, que se celebrarán elecciones si Rusia accede a una tregua de 60 días.

"Lo primero, con todo el respeto para el presidente Trump, es nuestra sociedad, nuestro pueblo, el que elige a uno u otro dirigente", ha afirmado Zelenski en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News.

Así, ha respondido a Trump que si realmente quieren que Ucrania celebre elecciones, "por favor, díganle a (el presidente ruso, Vladimir) Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total. 60 días y organizaremos elecciones".

En cuanto al acuerdo anunciado por Trump para autorizar la exportación de combustible ruso, Zelenski ha manifestado que espera que no afecte a la "unidad" de los aliados de Ucrania. "Para parar a Putin, y creo que es el principal objetivo, para parar esta guerra, (...) contamos con el apoyo estadounidense", ha destacado.

"Evidentemente contamos con nuestros socios europeos y espero que salvemos esta unidad. Europa y Estados Unidos", ha añadido antes de advertir que "realmente no es fácil".

El mandatario estadounidense ha achacado la falta de avances en el conflicto a la negativa de Zelenski a negociar con Rusia, asegurando que el líder ucraniano "podría haber resuelto esta guerra muchas veces" pero "ha elegido no hacerlo".

El descontento de Trump con Kiev ha crecido después de los últimos ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones a la exportación de diésel ruso.

Trump anunció el pasado viernes un acuerdo "trascendental" con su homólogo ruso para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para Zelensky, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.