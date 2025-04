Zelenski responde a Trump y reitera que Ucrania no reconocerá la autoridad rusa de ningún territorio ocupado

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido este viernes a Donald Trump, reiterando que no van a reconocer la autoridad de Moscú sobre ninguno de los territorios ocupados, después de que el mandatario estadounidense afirmara en una última entrevista que "Crimea se va a quedar en Rusia".

"Sólo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir qué territorios son ucranianos", ha zanjado Zelenski en un encuentro con periodistas, en el que ha recordado que de acuerdo con la Constitución del país, todos los territorios ocupados actualmente por Rusia pertenecen a Ucrania.

"Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio temporalmente ocupado. Me parece una postura absolutamente justa. Es legal no sólo desde el punto de vista de la Constitución de Ucrania, sino también desde la perspectiva del derecho internacional", ha remarcado el mandatario.

A su vez, Zelenski ha destacado que la postura de Ucrania con respecto a esta cuestión es ampliamente apoyada por sus aliados e incluso por aquellos países que "mantienen un equilibrio constante" entre Kiev y Moscú.

"Reconocen la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, incluida la península de Crimea", ha insistido un Zelenski, que también ha comentado las palabras de Trump sobre las aspiraciones ucranianas de adhesión a la OTAN.

Zelenski ha apostado por el "pragmatismo" en este asunto y ha reclamado una vez más que su país necesita garantías "sólidas" de seguridad, al menos como las de Israel, ha dicho, y ha insistido en la idea de disponer sobre el terreno un contingente formado por sus "colegas europeos", no así por Estados Unidos.

Zelenski ha respondido así a las palabras de Trump en una entrevista publicada este viernes por la revista 'Time' en la que ha vuelto a criticar a las autoridades de Kiev por el retraso en las negociaciones de paz, llegando incluso a culpar al presidente ucraniano de iniciar la guerra por sus aspiraciones atlantistas.