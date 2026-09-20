Zelenski se reunirá con Trump en Nueva York

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que ha acordado reunirse personalmente en los próximos días en Nueva York.

"Acabamos de hablar con el presidente Trump. Ha sido una conversación importante y hemos tratado muchas cosas. Hemos acordado reunirnos en Nueva York y esta reunión puede cambiar muchas cosas. Hay una dinámica diplomática", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski ha aprovechado para agradecerle a Trump la visita a Kiev de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner. "Entramos bien en los detalles esenciales y vieron la situación en Ucrania. La vía pacífica es la prioridad número uno", ha apuntado.

El dirigente ucraniano ha explicado que hay "ideas" sobre los posibles pasos de desescalada y cuestiones de seguridad fundamentales como la energía, los alimentos o la protección de las vidas. Los equipos ucraniano y estadounidense están trabajando juntos y "están listos para dar pasos serios", ha asegurado.

Asimismo ha agradecido a Trump las nuevas sanciones impuestas a Rusia en la conocida como Ley Graham. "Estamos todos de acuerdo: tiene que haber paz. ¡Gracias a todos los que están con Ucrania! ¡Gracias a todos los que están ayudando!", ha planteado.