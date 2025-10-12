Zelenski revela que Trump creía que podría "parar a a Putin" antes que lograr el alto el fuego en Gaza

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba "parar a (Vladimir) Putin" y lograr parar la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo.

"Le he felicitado por el gran éxito de Estados Unidos y el gran éxito que ha logrado con su implicación en este proceso. Es un auténtico éxito. Y me ha dicho que francamente pensaba que podría parar a Putin antes de lograr un alto el fuego en Oriente Próximo. Coincido con él ¡en que nosotros tenemos una situación más complicada", ha explicado Zelenski en una entrevista con Fox News.

Sin embargo, ha indicado que lo conseguido en Gaza "es una señal y nos da esperanza de que la presión que ha aplicado en presidente Trump en Oriente Próximo para lograr la paz podría utilizarse, o incluso con más presión sobre Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania".

En ese sentido, ha defendido la necesidad de conseguir dos cosas: un escudo antiaéreo y armamento de largo alcance. En este último punto Zelenski ha insistido en la utilidad que tendrían los misiles Tomahawk estadounidenses.

Zelenski ha apuntado además que no cree que Rusia vaya a utilizar sus armas nucleares porque "sería una locura". "Iniciar la Tercera Guerra Mundial nuclear sería una locura. Ni siquiera podemos imaginar que Rusia utilice armas nucleares porque de lo contrario necesitaríamos otro planeta", ha argumentado. Para contrarrestar a Rusia como potencia nuclear, los países aliados de Ucrania podrían endurecer las sanciones, en particular en el sector de la energía y en el sector bancario.

Por otra parte, Zelenski ha asegurado en su mensaje vespertino diario que las fuerzas ucranianas siguen con la contraofensiva en Dobropillia y Zaporiyia, donde habrían logrado avances de más de tres kilómetros.

Mientras, las autoridades de la región de Zaporiyia han informado de la muerte de un hombre de 32 años en un ataque de un dron militar ruso. Concretamente el ataque se ha producido en el municipio de Orijivska, donde el dron ha disparado contra un coche en el que ha fallecido una persona y tres más han resultado heridas.