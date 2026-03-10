Zelenski sanciona a decenas de jueces rusos por "condenar ilegalmente" a prisioneros de guerra ucranianos

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha impuesto este martes un nuevo paquete de sanciones contra 41 jueces, de los cuales 38 son de origen ruso, por "condenar ilegalmente" a prisioneros de guerra ucranianos en el marco de la invasión rusa, iniciada hace ya más de cuatro años.

"Las sanciones incluyen tres colaboradores de estos jueces. Todos ellos han emitido sentencias ilegales contra estos prisioneros de guerra y apoyan y justifican la agresión rusa contra Ucrania", ha afirmado el presidente en un comunicado en el que también prorroga las sanciones contra varias empresas rusas.

Así, ha explicado que estas sanciones incluyen a un juez ruso que, en un plazo de una semana, "ha impuesto condenas contra nueve prisioneros de guerra en sendos casos de terrorismo que han sido inventados", tal y como recoge el texto, que apunta, además, a la imposición de sanciones contra dos hombres que condenaron a muerte a dos ciudadanos británicos y uno marroquí en "territorio ucraniano ocupado".

Estos tres hombres "habían defendido a Ucrania como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y fueron capturados por Rusia". "Entre los jueces sancionados también se encuentran quienes dictaron sentencias ilegales contra figuras públicas, activistas y periodistas por sus convicciones políticas y religiosas", ha explicado.

Por su parte, el responsable de sanciones de Ucrania, Vladislav Vlasiuk, ha hecho hincapié en que estas sanciones tienen como objetivo los llamados "jueces" que "dictan sentencias con motivos políticos contra nuestros ciudadanos y nuestros soldados". "Son una cuestión de justicia", ha añadido.

"Es especialmente vergonzoso ver entre ellos a personas que antes tenían la nacionalidad ucraniana y que se convirtieron conscientemente en colaboradores y convirtieron los tribunales en instrumentos de represión", ha declarado.