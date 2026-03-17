Zelenski y Starmer apuestan por reforzar la capacidad de defensa global frente a drones de fabricación iraní

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han apostado este martes por reforzar su cooperación militar para incrementar las capacidades de defensa a nivel global ante la amenaza del uso de drones, especialmente los de fabricación iraní en Oriente Próximo.

Así, prevén firmar un nuevo acuerdo al respecto aprovechando la visita del mandatario ucraniano a Londres, la capital británica, a lo largo de la jornada. El pacto busca "reforzar las capacidades de defensa ante la proliferación de drones avanzados pero de bajo coste" en Oriente Próximo, según ha indicado Downing Street en un comunicado en el que destaca la importancia de lograr una mejora de las "capacidades" a medida que avanza la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por ello, la visita llega a medida que tanto Reino Unido como Ucrania siguen ofreciendo apoyo en materia de defensa a los países socios del golfo Pérsico para hacer frente a las "oleadas de ataques indiscriminados por parte de Irán".

"El objetivo es aprovechar la experiencia de Ucrania y la base industrial de Reino Unido para fabricar y suministrar drones y capacidades innovadoras en apoyo de sus socios en el Golfo. Desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, ese país ha utilizado principalmente misiles balísticos para atacar a Israel, pero ha recurrido a drones para atacar a los estados del Golfo", recoge el texto.

En este sentido, ha explicado que los drones iraníes, conocidos como Shahed, son "baratos en cuanto a su producción" pero causan "daños significativos en Oriente Próximo". "Tras años de ataques rusos con cientos de drones, el Ejército ucraniano ha adquirido experiencia en el combate contra estos vehículos aéreos no tripulados", recoge el texto.

"Los drones, la guerra electrónica y la rápida innovación en el campo de batalla son ahora fundamentales para la seguridad nacional y económica, y esta tendencia se ha intensificado con el conflicto en Oriente Próximo", ha afirmado Starmer, que ha manifestado que "al fortalecer las alianzas en defensa, se refuerza la capacidad de Ucrania para defenderse de los brutales y continuos ataques de Rusia, al tiempo que se garantiza que Reino Unido y los aliados están mejor preparados para futuras amenazas", ha explicado.

"Debemos trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios y aliados para garantizar la seguridad tanto a nivel nacional como internacional, y esta nueva alianza con Ucrania lo logrará", ha declarado.

La visita de Zelenski se producirá este martes, justo un día antes de que se desplace a Madrid, donde tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La guerra de Ucrania ha quedado ahora en un segundo plano a medida que se recrudece el conflicto en Oriente Próximo.