Zelenski trata con la nueva primera ministra de Japón la colaboración para la producción militar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participa en una videoconferecnia de la Coalición de Voluntarios. - Henry Nicholls/PA Wire/dpa
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 13:34

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abordado este miércoles en su primer contacto con la recientemente elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la colaboración entre Kiev y Tokio para la producción militar conjunta, al tiempo que Japón ha apoyado los intentos de "lograr una paz justa y duradera en el país lo antes posible".

En una llamada telefónica de aproximadamente media hora, los lideres de Ucrania y Japón han cerrado filas respecto al peligro que representa la invasión militar de Rusia "para todo el mundo", al tiempo que han explorado "oportunidades para unir esfuerzos y garantizar una mayor seguridad y desarrollo para ambos países y regiones", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

De lado ucraniano, Zelenski ha enfatizado la disposición a trabajar de forma conjunta para el desarrollo de la tecnología "para la protección de la vida". En este sentido, se ha abierto a colaborar con Japón para "construir sólidas asociaciones para la producción conjunta de armas modernas capaces de proteger a los socios frente a amenazas".

Mientras que Kiev ha agradecido la ayuda japonesa al sector energético de Ucrania para hacer frente a las necesidades de ciudades y comunidades ucranianas durante el invierno, ha insistido igualmente en "ampliar la cooperación en materia de reconstrucción y recuperación".

Por parte de Japón, la oficina de la primera ministra ha informado de que la dirigente expresó a Zelenski que la postura de Japón de apoyo a Ucrania ante la agresión rusa "no cambiaría" y se ha comprometido a buscar formas para mantener la ayuda a Ucrania.

"Explicó el apoyo que Japón ha brindado a Ucrania hasta la fecha y afirmó que Japón continuará implementando asistencia para la recuperación y reconstrucción de Ucrania. Teniendo en cuenta que las consecuencias de esta guerra afectan al orden internacional, Japón seguirá apoyando firmemente los esfuerzos de Ucrania para lograr una paz justa y duradera en el país lo antes posible", ha indicado la oficina de la dirigente nipona.

Japón forma parte del grupo internacional de aliados que apoya a Ucrania a través del Grupo de Contacto, si bien su ayuda es principalmente humanitaria y financiera, además de aplicar sanciones a Rusia, puesto que Tokio mantiene restricciones a la entrega de armamento y equipos militares.

