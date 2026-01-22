Zelenski viaja finalmente a Davos para una posible reunión con Trump sobre las conversaciones de paz en Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha embarcado este jueves en un avión para dirigirse a la ciudad suiza de Davos, sede del Foro Económico Mundial, para abordar las conversaciones destinadas a lograr un acuerdo de paz con Rusia que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022, después de que en un primer momento se descartada su presencia en Suiza.

"El presidente está de camino a Davos", ha dicho el asesor de comunicaciones de la Presidencia de Ucrania, Dimitro Litvin, en unas breves declaraciones a la prensa ucraniana, sin dar más detalles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el miércoles desde Davos que tenía previsto reunirse hoy con Zelenski, algo que no fue confirmado desde Kiev.

El viaje del mandatario ucraniano coincide con el desplazamiento que acometerá este mismo jueves el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien acudirá a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania y los progresos obtenidos durante las últimas semanas a tal fin.