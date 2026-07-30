Aena licita las obras de remodelación del Aeropuerto de Tenerife Sur por más de 500 millones de euros

Presentación de obras de remodelación del Aeropuerto Tenerife Sur - AENA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha presentado este jueves el proyecto de ejecución de remodelación integral del edificio terminal de esta infraestructura aeroportuaria, unas obras que incluyen, además, la ampliación de los aparcamientos destinados a vehículos particulares y de alquiler y que elevarán el importe total de la licitación a los más de 550 millones.

El importe total de la remodelación enmarca, además, el equipamiento y tratamiento de equipajes que se licitarán posteriormente. Asimismo, en el quinquenio 2027-2031 se ejecutarán las actuaciones más significativas de este aeropuerto, que se prolongarán durante periodos regulatorios posteriores, según informa Aena en una nota.

Las actuaciones más relevantes se concentrarán en el área terminal. Asimismo, no se actuará en el campo de vuelo puesto que dispone de capacidad suficiente para atender la demanda.

Las obras de remodelación integral del área terminal se realizarán por fases para mantener la plena operatividad y capacidad declarada actual durante el desarrollo de los trabajos, y prevén adaptar la infraestructura a las necesidades futuras, renovando por completo los espacios interiores y exteriores para dotar de unidad arquitectónica e integración paisajística a una terminal construida a lo largo de casi 50 años.

"El Aeropuerto de Tenerife Sur es una pieza vital del destino, por ello, el objetivo de Aena es conseguir una infraestructura moderna que transmita y proporcione calidad, sostenibilidad e innovación y se sitúe como un referente entre los distintos aeropuertos turísticos internacionales", ha señalado, por su parte, el director de grupo de los aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, acompañado en la presentación de las obras de la directora de Ingeniería de Aena, Leticia de Marcos, y el director del Aeropuerto, Juan Carlos Peg.

UNA TRANSFORMACIÓN "AMBICIOSA"

Según manifiesta Aena, la transformación, la "más ambiciosa" de la historia del Aeropuerto de Tenerife Sur, supondrá una mejora "notable" de la experiencia del pasajero gracias al incremento de calidad tanto por la optimización funcional de los procesos operativos como por el aumento de las superficies, la introducción de nuevas tecnologías y la integración arquitectónica del terminal en su conjunto y con el entorno.

De este modo, en la actual Terminal 1 se llevará a cabo el refuerzo de las 9 primeras secciones, la renovación completa de todos los paramentos y se demolerá y reconstruirá el resto. Será en esta última área donde se ubique la nueva zona de Llegadas, con un único control de pasaportes centralizado para pasajeros de vuelos de origen No Schengen, y la nueva Sala de Recogida de Equipajes.

Por su parte, las edificaciones que corresponden al Terminal 2 y el Edificio de Unión se ampliarán de forma unificada 50 metros hacia el frente y otros 25 hacia el oeste.

UNA ZONA ADICIONAL DE EMBARQUE

Estas actuaciones permitirán reconfigurar y disponer de una nueva zona integral de facturación y, bajo esta, ejecutar la adaptación del nuevo sistema de tratamiento de equipajes. La nueva zona adicional de embarque, que ocupará todo el frente trasero del edificio terminal y la actual zona de facturación, contará con un control de pasaportes de salidas centralizado.

Algunas de las puertas de embarque en contacto podrán ser flexibles en función del tráfico y se habilitarán 6 adicionales para tráfico No Schengen en un nuevo edificio de embarque que se construirá junto a la Torre de Control. La intervención tendrá un carácter unitario sobre las tres edificaciones existentes a través de los acabados interiores, que integrarán los diferentes volúmenes, y los exteriores, con la nueva cubierta que albergará la terminal unificada y la rambla proyectada.

La Rambla Intermodal se convertirá en el principal eje de conexión entre la terminal y los distintos modos de transporte terrestre, articulando los recorridos peatonales entre el vestíbulo de llegadas, el transporte público, los servicios de movilidad y el futuro Tren del Sur.

Integrada en este nuevo espacio se desarrollará la oferta comercial y de restauración, que se extenderá al interior del edificio terminal, donde destacarán la gran plaza central Food Court y las nuevas salas VIP.

La inversión también buscará la reordenación y ejecución de los nuevos accesos, urbanización y paisajismo, así como áreas peatonales de acceso a la terminal.

AMPLIACIÓN APARCAMIENTO

Aena también licita la ejecución del proyecto de ampliación de los aparcamientos P1 y P3, destinados al estacionamiento de vehículos particulares y de alquiler, respectivamente, por un importe de 48,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, que incluye el acceso e integración de la estación del Tren del Sur.

La actuación contempla la construcción de un edificio de aparcamientos de tres plantas: P10 y P20 para vehículos rent a car con 1255 plazas, y P30 para privados con 807 plazas.

La construcción se proyectará sobre el actual aparcamiento en superficie, frente a la fachada del terminal, manteniendo su operatividad durante las diferentes fases de construcción.

La edificación se ejecutará de forma escalonada en sección, siendo las plantas superiores más amplias, a fin de conseguir una mejor adaptación a las características topográficas del terreno y una imagen integrada de bajo impacto visual, manteniendo así al edificio terminal como la presencia principal del conjunto aeroportuario.

CONEXIONES DIRECTAS

La planta P10 tendrá conexión directa con la terminal a través de 5 pasos peatonales desde el nuevo frente acerado, que se ejecutarán en una primera fase con la ejecución del aparcamiento. La planta P20 será la que conecte el edificio terminal con la futura estación del Tren del Sur una vez ejecutada la remodelación integral.

El itinerario peatonal a través de dos pasarelas elevadas completamente segregado del tráfico rodado garantizará una vinculación directa, clara y funcional en un recorrido que ha sido dimensionado y trazado de manera que permita una conexión eficiente desde la sala de Llegadas, con un tiempo estimado de desplazamiento de pocos minutos.

Este itinerario ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, asegurando un uso cómodo, seguro y autónomo por parte de todo tipo de usuarios, independientemente de su condición física, edad o necesidades específicas, así como de la presencia de equipaje, consolidando una solución intermodal robusta, inclusiva y alineada con los objetivos de movilidad sostenible y cohesión territorial.

Con el fin de garantizar la eficiencia en el acceso al aparcamiento general en P30 se generarán dos, uno independiente por el norte, a través de la ejecución de un nuevo ramal desde la rotonda de entrada, y otro por la zona este del edificio.

Esta planta está dimensionada para, si fuera necesario en el futuro, contar con un nuevo nivel superior. Los nuevos aparcamientos incluyen 28 plazas de estacionamiento para vehículos PMR en el aparcamiento público, 27 cargadores eléctricos y placas fotovoltaicas en las marquesinas de la cubierta.