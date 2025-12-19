Aena prorroga un año más el incentivo a aerolíneas en La Palma para recuperar la conectividad aérea con la isla

Archivo - Interior del Aeropuerto de La Palma, a 25 de septiembre de 2021, en La Palma, Islas Canarias (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado una ampliación de los incentivos para las aerolíneas que operan en los aeropuertos regionales. En esta ocasión, el órgano también ha decidido prorrogar en 2026 el incentivo en vigor para el Aeropuerto de La Palma, que consiste en el reembolso de un importe equivalente al 100% de la tarifa de pasajero en los vuelos internacionales, a la península y Baleares.

Los incentivos, en marcha desde hace cinco años, benefician desde entonces a más de una treintena de aeropuertos y helipuertos de Aena en España. En concreto, se beneficiarán de un reembolso del 100% de las tarifas de pasajero, seguridad y PMR (Pasajero con Movilidad Reducida) a los pasajeros adicionales en una ruta comparados con la temporada anterior equivalente, según ha informado Aena en una nota.

Este esquema se prolongará desde la temporada de verano de 2026 hasta la de invierno de 2028. Asimismo, los aeropuertos y helipuertos a los que se aplicará este incentivo son los de menos de 3,5 millones de pasajeros en 2025.

Además, el Consejo de Administración ha aprobado prorrogar en 2026 el incentivo en vigor para el Aeropuerto de La Palma, que consiste en el reembolso de un importe equivalente al 100% de la tarifa de pasajero en los vuelos internacionales, a la península y Baleares, con el fin de que las compañías recuperen su actividad en estos mercados y con la colaboración del Comisionado Especial para la Recuperación de la isla de La Palma.

En paralelo, puntualizan desde Aena, se mantienen los incentivos por apertura de nuevas rutas a nuevos destinos en los aeropuertos de más de 3,5 millones de pasajeros y el crecimiento en rutas a Asia en las temporadas de verano e invierno de 2026.