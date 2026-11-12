Los aeropuertos canarios contabilizan 4,6 millones de pasajeros en octubre, un 1% más

Archivo - Varias personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). Los aeropuertos de la red de Aena en España tienen programadas un total de 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el l - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias registraron durante el mes de octubre un total de 4.663.759 pasajeros, lo que supone un 1% más que en el mismo mes de 2025.

De la cifra total de viajeros, 4.651.947 corresponden a vuelos comerciales y de ellos, 1.928.496 viajaron en vuelos nacionales, un 1,1% más que en octubre del año pasado, y 2.723.451 lo hicieron en internacionales, un 1,2% más.

Además, se gestionaron 41.838 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.685 toneladas de mercancía.

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1.359.470, lo que supone un incremento del 2,6% respecto a octubre de 2025.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.142.246 pasajeros (-1,9%); César Manrique-Lanzarote, con 774.427 (+1,7%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 634.145 (+2,2%); Fuerteventura, con 578.704 (-1,6%); La Palma, con 133.905 (+8,9%); El Hierro, con 28.969 (+9,2%) y La Gomera, con 11.893 (+8,2%).

En los diez primeros meses del año, los aeropuertos canarios han registrado 45.182.192 pasajeros, un 0,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

De los 45.018.483 viajeros comerciales, 18.964.008 viajaron en vuelos nacionales (+0,6%) y 26.054.475 lo hicieron en vuelos internacionales, un 0,3% menos que en el mismo periodo de 2025.

Además entre enero y octubre se gestionaron 405.499 movimientos de aeronaves y se transportaron 25.584 toneladas de mercancía.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2026 con 36.628.243 pasajeros, un 3,1% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 308.773 movimientos de aeronaves, un 3,2% más que en 2025 y transportaron 135.706 toneladas de mercancía, un 9,6% menos que en 2025.

En términos acumulados, de enero a octubre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 346.544.832 pasajeros (un 4% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2.935.326 movimientos de aeronaves (+3,8%) y se transportaron 1.240.930 toneladas de mercancía, un 3,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

Solo en el mes de octubre, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.523.291 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 255.205 movimientos de aeronaves, un 3,9% más que en octubre de 2025, y se transportaron 121.956 toneladas de mercancía, un 9,9% menos que en octubre del año pasado.

De enero a octubre de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 287.738.159 pasajeros (un 4% más que en 2025).

Además, se operaron 2.408.683 movimientos de aeronaves (+4,4%) y se transportaron 1.111.946 toneladas de mercancía, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2025.