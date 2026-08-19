Afectado por intoxicación tras declararse un incendio en la azotea de una vivienda en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 48 años, ha resultado afectado de una intoxicación por inhalación de humo este miércoles tras declararse un incendio en la azotea de una vivienda ubicada en calle Viña Nava, en La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10.16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. Tras ser asistido por el personal sanitario en el lugar, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.