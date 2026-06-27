Afectado por intoxicación leve tras declararse un incendio en una vivienda de La Orotava (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años de edad, ha resultado afectado este viernes de una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Candelaria, en La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

El suceso se produjo sobre las 22:34 horas de este sábado, cuando la sala del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias recibió un aviso informando del incendio en la vivienda, por lo que se procedieron a activar los medios y recursos de emergencias necesarios, que se desplazaron hasta la zona.

En el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas, mientras, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que fue trasladado al Hospital Hospiten Bellevue.