Afectados por la erupción expondrán a los Reyes la "lentitud" de la reconstrucción de La Palma

(Rogamos sustituyan esta noticia por otra anterior por una errónea referencia de una de las fuentes informantes. Lamentamos las molestias)

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

Los afectados por la erupción del volcán 'Tajogaite' en la isla de La Palma expondrán este viernes a los Reyes de España, de visita a la zona de La Laguna, la "lentitud" de la reconstrucción casi cuatro años después.

"Lo estamos pasando muy mal", resume a Europa Press uno de ellos, Juan González, que perdió su casa y lamenta la "visita exprés" de Don Felipe y Doña Letizia pues en principio departirán poco tiempo con los afectados.

"A nosotros nos gustaría entregarle un dossier con todas las cosas que han pasado y qué es lo que hay, que a lo mejor no sirve para nada, pero por lo menos va a ser la realidad, la verdad, no la que le cuentan para quedar bien con todo el mundo, diciendo que son tantos y tantos millones y no es así", señala.

Juan apunta que en torno a la reconstrucción solo hay "mentiras y engaños para quedar bien" y pone como ejemplo que hay muchas personas con sus propiedades tasadas al valor de lo perdido que no han cobrado aún.

"Unos cobran, otros no cobran. Unos cobran las fincas y las casas, otros no cobran ni las casas ni siquiera las fincas. Es un desastre grande, que por no haber planificación no se ha hecho bien", señala.

En esa línea señala que la visita de los Reyes les "alegra" pero sería mejor si les contaran "la verdad" porque hay "muchos agravios" y "muchos temas pendientes", entre ellos que los afectados no participan en el diseño de la reconstrucción.

"Debemos participar de nuestro futuro, no usted se pone allí, yo le di la casita que yo quiero, usted no me puede obligar a vivir a mí donde usted quiera, hay que buscar soluciones a eso y sobre todo contar con la participación de los ciudadanos que es lo más importante", indica.

PIDEN "UNIDAD POLÍTICA"

Juan también reclama que haya "unidad política", algo que ha faltado casi "desde el primer día" porque los afectados están "sufriendo". "No es uno, sino todos los partidos, todos han trabajado por separado para llevarse la gloria, pero en este caso lo que interesa es la unidad política y una acción política para poder hacer las cosas bien y darle esperanza a los afectados", agrega.

En ese sentido reconoce que las primeras ayudas de emergencia sí se pagaron pero la compensación por el valor de las propiedades sí que está más retrasada porque el Gobierno de Canarias aportó su parte comprometida de 50 millones pero falta la del Estado, "y las promesas no vienen".

"Todo eso es un desastre de dinero, que es para hacer cosas determinadas sin planificación y sin nada, sin tener en cuenta a los afectados", poniendo como ejemplo las desaladoras portátiles de Puerto Naos o la construcción de un puente y un puerto "que ya desapareció".

Asimismo, otros tres colectivos (Tierra Bonita, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja y la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán) han dirigido una carta a los Reyes de España en la que les piden que la visita no se quede en un mero acto protocolario sino que les permita conocer que la reconstrucción "no va bien, transcurre caótica y está sin un rumbo claro ni fondo económico que garantice la ejecución de proyectos para rehacer la vida" de la población del Valle de Aridane.

Las tres asociaciones se quejan de que ni por iniciativa de la Casa Real ni por mediación del Cabildo palmero o el Gobierno canario se haya aprovechado esta visita para que Felipe VI y la reina Letizia se reúnan con todas las asociaciones de afectados y puedan exponerles cuál es su situación casi tres años y medio después de apagado el volcán.

"FALTA DE UNA DIRECCIÓN CLARA"

"La falta de una dirección clara y de un horizonte definido ha convertido este proceso de reconstrucción en un calvario para muchas de las personas afectadas y damnificadas", aseguran en un comunicado conjunto, al tiempo que consideran "claramente insuficientes los convenios y proyectos de unas administraciones públicas municipales e insular que se han visto superadas por la magnitud de este desafío".

Sobre las ayudas económicas, señalan que "se ha marginado a los afectados a quienes la lava sepultó sus negocios, fincas agrarias, explotaciones ganaderas o viviendas vacacionales" y denuncian también "el agravio con los propietarios de zonas de las coladas ahora protegidas, en desigualdad de derechos con respecto a las zonas habitadas a la hora de reconstruir sus viviendas tal como estaban antes del volcán".

Igualmente, lamentan que no se trate igual a los propietarios de las viviendas modernas "cuyas hipotecas tienen un valor muy superior al compensado".

Otra protesta tiene que ver con que en las compensaciones por pérdida de enseres, "a quienes lo perdieron todo por no poder salvar nada al vivir muy cerca de la zona en que erupcionó el volcán se les ha pagado lo mismo que a quienes, por vivir más lejos, pudieron salvar más bienes muebles".

También llaman la atención estas asociaciones sobre el hecho de que, con la llegada de nuevos gobernantes tras las elecciones de 2023, "se ignoraron los acuerdos alcanzados con los afectados durante las reuniones en el mandato anterior sobre la planificación del territorio, lo que ha dejado el suelo, a día de hoy, a merced de la especulación".

Asimismo, critican la "opacidad y la confusión" reinantes sobre las compensaciones económicas a quienes perdieron inmuebles, "lo que ha llevado a que muchas personas que se quedaron sin su primera y única vivienda todavía no hayan recibido las cantidades prometidas, mientras que otras, que no responden a esta circunstancia, han obtenido esos fondos".

LA SITUACIÓN DE LOS AGRICULTORES ES "MUY DIFÍCIL"

En la carta a los Reyes dejan patente la "muy difícil" situación de los agricultores afectados, "ya que la segunda ayuda por pérdida de renta aún no la han recibido los plataneros, ni se han cobrado compensaciones con las que reconstruir las fincas plataneras sepultadas por la lava".

Otra cuestión no resuelta de la que se quejan estos colectivos en su misiva a los monarcas es la de su reivindicación de que el Gobierno canario haga públicas las grabaciones de las reuniones de los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias (Pevolca) en los días y horas anteriores a la erupción.

"Con la negativa a divulgarlas, se nos está privando de una documentación crucial para conocer las deliberaciones que condujeron a no evacuarnos antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de que numerosos científicos declararon tras la catástrofe que habían advertido de que la erupción era inminente, circunstancia que, en aplicación del protocolo, exigía elevar el nivel de alerta y desalojar a la población", apuntan.

A todo ello unen "la falta de foros de participación ciudadana", porque los "prometidos" por la administraciones públicas "de facto han quedado cancelados, como el Consejo Sectorial y el Consorcio de la Reconstrucción".

"Esperamos que, como Reyes de España, puedan ser intermediarios en la búsqueda de una reconstrucción digna y efectiva, en la que la salud y el bienestar de los ciudadanos del Valle de Aridane sean siempre la prioridad", manifiestan las asociaciones en su carta.

La agenda de los monarcas prevé que lleguen a la plaza de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, a las 20.00 horas, donde mantendrán un encuentro con familias que perdieron su vivienda, responsables de centros escolares afectados, comerciantes y agricultores que perdieron sus negocios y pescadores que cesaron su actividad por la lava que cambió la línea de costa y su zona de faena.