Foto de familia de los galardonados en los Premios Agripina de esta última edición de 2026, celebrada el 19 de noviembre en Sevilla. - HIKA VISUAL - PREMIOS AGRIPINA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de publicidad canarias han logrado ganar en al menos 11 de las 41 categorías de la XVI edición de los Premios Agripina, el festival nacional de la comunicación cuya gala se celebró la pasada semana en Sevilla.

Dos de las cinco agencias finalistas a Mejor agencia en esta Edición eran de las islas: la tinerfeña hanson* y la grancanaria 22Grados, que se llevó el galardón tras obtener también la victoria en seis categorías con trabajos para Cerveza Tropical, Cerveza Dorada, Ecoembes y el Cabildo de Gran Canaria.

La agencia hanson*, por su parte, fue finalista a Mejor Agencia de la Edición, con tres galardones: en 3D, con 'Transformarse es otra forma de permanecer', y en Animación, con 'Abuela Estrella', ambos para Tirma; y en Vídeo corporativo, con 'Siempre Contigo', para Archipiélago Renting.

La agencia Mientrastanto sumó otros dos premios con Compañía Cervecera de Canarias. La presencia del archipiélago en el festival viene de atrás: 22Grados ya fue Mejor Agencia en 2023, y hanson* suma seis Agripinas en tres ediciones consecutivas.

Detrás de estas candidaturas hay anunciantes de las islas. A los premiados Tirma, Archipiélago Renting, Compañía Cervecera de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Worten Canarias se sumaron como finalistas el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias y Koala Mascotas, con piezas de hanson*; el Club Baloncesto Gran Canaria y Canaryfly, con 22Grados; y Turismo de La Laguna y el Comercio de La Laguna.

Todas compitieron con agencias de publicidad y marketing de toda España en un certamen nacido en 2011 para la publicidad andaluza y hoy de alcance nacional, en una edición que la organización califica de récord.

TALENTO CANARIO Y RENTABILIDAD "CON CONSTANCIA"

El fundador y director creativo ejecutivo de hanson*, Quique Armas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que "en Canarias hay talento creativo de primer nivel y cada vez más marcas dispuestas a apostar por él".

"Una pieza funciona cuando nace de entender bien a la marca y a la gente a la que le habla. Si eso se trabaja con cuidado, da igual desde dónde se haga: las ideas viajan", remarcó.

El cofundador y director de la agencia, Pablo Cervino defendió también que "la creatividad hace que cada euro invertido en publicidad rinda más, pero necesita constancia": "las marcas que sostienen una idea durante años son las que la convierten en ventas".