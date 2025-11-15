Air France reforzará la conectividad entre París y Tenerife esta Navidad operando cuatro veces por semana

Air France refuerzará la conectividad entre París y Tenerife esta Navidad operando cuatro veces por semana - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Air France ha anunciado el refuerzo de su conectividad con Tenerife durante esta Navidad. Así, del 11 de diciembre al 10 de enero la aerolínea operará cuatro veces por semana entre el aeropuerto de París-Charles de Gaulle y el de Tenerife Sur, lo que supondrá un total de 3.224 asientos en las 18 operaciones previstas.

La compañía ya conecta ambos aeródromos durante la temporada de verano, según ha precisado el Cabildo de Tenerife en una nota.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado la decisión de Air France de reforzar su conectividad con Tenerife durante la temporada navideña, lo que "demuestra la fortaleza del destino y la confianza" que las aerolíneas internacionales depositan en la isla.

"Este incremento de plazas contribuirá a dinamizar la actividad turística en unas fechas de gran demanda y a consolidar nuestra presencia en un mercado estratégico como el francés", ha añadido.

Para la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, el refuerzo de la conectividad con Francia durante la temporada navideña reflejará, asimismo, el "creciente interés" de este mercado por Tenerife, así como el resultado del "trabajo conjunto" con las aerolíneas.

"Seguimos avanzando en nuestra estrategia de diversificación y mejora de la accesibilidad aérea, consolidando a la isla como un destino líder durante todo el año", ha añadido Melwani.

Puntualiza el Cabildo que en los nueve primeros meses de 2025, la cifra de turistas franceses entrados en Tenerife se sitúa en 313.034, un 7,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que los sitúa en cuarta posición de todos los mercados de turistas a la isla, solo por detrás de los británicos, españoles y alemanes.