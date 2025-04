Alcalde de Santa Lucía oficializa su baja de NC-BC y acusa a la dirección de no entender la renovación del partido

Junto al primer edil también se van del partido otros cinco concejales

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Francisco García, ha anunciado oficialmente su baja como militante de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) junto a otros cinco concejales en el Ayuntamiento y ha acusado a la dirección de no entender la renovación del partido.

Así lo ha dicho este martes durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Vecindario para explicar cómo quedará la situación política en el Consistorio.

García hizo especial hincapié en que se trata de la decisión "más dolorosa" que ha tenido que adoptar en su vida política, puesto que llevaba 20 años en la organización política, "desde el momento en el que se creó".

"Y he tomado esta decisión porque la dirección del partido no ha entendido la renovación del liderazgo y no ha entendido tampoco cómo generar una estructura en nuestro partido que sea más participativa y más democrática", observó.

El primer edil insistió en que, después de una "profunda reflexión" y de intentar que la dirección diera un "paso atrás", seis representantes de NC-BC de los nueve que hay en el Consistorio han decidido darse de baja como militantes y, además, en su caso personal renuncia a la Presidencia del partido en el municipio.

(Habrá ampliación)