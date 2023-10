Canarias presenta un presupuesto de 11.301 millones, un 11% más: prioriza Sanidad y Educación y no rebaja el IGIC

Asián dice que la promesa electoral de CC y PP de bajar el IGIC sigue vigente pero "se ha pospuesto" para garantizar los servicios públicos



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha registrado este martes en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024 que alcanza un total de 11.301 millones, un 11% más sobre el presupuesto inicial del año anterior pero solo un 3,3% por encima del gasto real.

En su presentación ante los medios de comunicación ha descrito las cuentas autonómicas como "prudentes y valientes" ante un escenario de "incertidumbre" debido a la falta de información del Gobierno central, en referencia a los objetivos de déficit o las entregas a cuenta, por ejemplo, y el escenario de inflación lastrado por la invasión de Ucrania y el conflicto entre Gaza e Israel.

Asián ha destacado que dos tercios del presupuesto se orientan al gasto social, donde predominan los departamentos de Sanidad y Educación, y ha justificado la negativa a bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5% --promesa electoral de CC y PP-- en que han preferido optar por salvaguardar los servicios públicos, hasta el punto de que ha avanzado que el IGIC no se podrá bajar si los servicios no están plenamente garantizados.

Entre las líneas maestras del documento la consejera ha resaltado la apuesta por hacer un presupuesto de gasto real, el crecimiento de un 9% en el impulso al desarrollo de los sectores productivos, el aumento de un 9,5% en el Fondo Canario de Financiación Municipal, una subvención de 9,5 millones para aminorar el precio de los carburantes en las 'islas verdes' o un fondo específico de 50 millones para La Palma.

En el gasto por secciones, los departamentos de Agricultura, Ganadería y Pesca, Política Territorial, Cohesión Social y Aguas, y Turismo y Empleo, son los únicos en los que cae el presupuesto, algo que Asián ha achacado principalmente a que decaen los fondos europeos React-UE.

AGRICULTURA, POLÍTICA TERRITORIAL Y TURISMO PIERDEN RECURSOS

Así, la Consejería de Narvay Quintero pierde un 14,3% de los fondos y se queda en 143,4 millones, la de Manuel Miranda un 6,6% hasta los 106,4 millones y la Jessica De León otro 7,1% hasta los 238,2 millones.

La consejera ha dicho también que el Gobierno recurrirá a una operación de endeudamiento por 56 millones para hacer a las liquidaciones del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 si bien el archipiélago seguirá como una de las comunidades menos endeudadas con 6.570,1 millones, un 11,6% del PIB.

El presupuesto incluye 700 millones más para Sanidad, Educación y Bienestar Social, tres consejerías que ven incrementar sus recursos.

En el caso de Sanidad gana un 14,8% hasta sumar un total de 4.109 millones --el 38,2% de las cuentas--, Educación sube un 4,4% hasta los 2.092,7 millones y Bienestar Social se incrementa en un 4,9% hasta alcanzar los 715,1 millones.

En cuanto a las modificaciones tributarias incluidas en el presupuesto, la consejera el aumento en las labores de tabaco para la modalidad calentada y los vapeadores, por importe de 3,9 millones, y otro incremento en los refrescos por el que se espera obtener 9,1 millones.

En el lado contrario ha defendido deducciones fiscales por importe de 245 millones entre los que se incluyen 18 millones por la bonificación de sucesiones y donaciones, la prórroga de la deducción en el IRPF por la inflación, valorada en 177 millones, reducciones de IRPF del Ejecutivo anterior por 57,8 millones, reducciones en el IGIC para viajes en la misma isla, servicios veterinarios o pañales o reducción por el uso de gasóleo industrial por valor de dos millones.

Asián ha valorado el aval que ha dado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las cuentas autonómicas y ha insistido en que la promesa electoral de rebajar el IGIC al 5% "sigue vigente", pero se ha "pospuesto" por priorizar el gasto social.

EL GASTO EN PERSONAL CRECE EN 337 MILLONES

"Queremos ayudar a las personas vulnerables y que no se cronifiquen y cuando todo eso esté cubierto, devolveremos a las familias el esfuerzo realizado, es prioritario", ha señalado, sin obviar que les preocupa en el seno del Gobierno como la renta media de Canarias se aleja de la española y la europea.

Además, ha destacado que el escenario para la elaboración de los presupuestos ha cambiado porque se recuperan las reglas fiscales, algo que ha insistido en que no se conocía del todo, aparte de que el "nuevo marco" lo traslada la CE hasta después de las elecciones de junio.

Asián ha insistido también en que no sabían que el Gobierno central en funciones "no iba a hacer nada" y a no publicar las magnitudes económicas para que las comunidades autónomas pudieran elaborar sus propios presupuestos.

La consejera ha apuntado también que los gastos en personal se incrementan en 337 millones, principalmente para sostener el aumento de plantilla derivada de la pandemia, y la subida del 2% de las retribuciones de los empleados públicos más un 0,5% adicional dependiendo de la evolución del IPC.

El aumento en salarios de altos cargos suma unos cuatro millones de euros, debido principalmente a la creación de la Consejería de Universidades y Ciencia.

En cuanto a los ingresos no financieros, el Bloque de Financiación Canario aumenta su previsión de recaudación en un 6,8% mientras que los tributos cedidos y tasas ascienden a un 8%, a lo que se suma el convenio de carreteras con 145 millones más.

Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la economía canaria crecerá el próximo año un 2%, la tasa de paro caerá al 15% y la inflación se situará en el 3,2%, y el nivel del PIB previo a la crisis no se recuperará hasta final de año.