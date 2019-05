Ángel Víctor Torres acusa a Clavijo y Dávila de esperar "tres años y once meses" para invertir el superávit

Publicado 04/05/2019 17:57:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, ha acusado al presidente Clavijo y su consejera de Hacienda, Rosa Dávila, de haber "dado la espalda" al bienestar social "al esperar tres años y once meses para acordarse de los canarios y canarias".

Así lo ha manifestado en referencia a la reciente decisión del Ejecutivo de CC de invertir un superávit del que, según Ángel Víctor Torres, "ha dispuesto pero que no ha querido tocar hasta ahora". Como recuerda, el PSOE apoya la medida, pero denuncia que Dávila haya esperado tres años y once meses para aplicarla.

El candidato socialista dijo que la decisión del Gobierno sobre el superávit es "otro ejemplo de por qué CC no merece estar". Criticó que los nacionalistas hayan anunciado "a bombo y platillo" que destinarán "partidas millonarias" a servicios esenciales "cuando quedan cuatro semanas" para la cita autonómica con las urnas. "Nos preguntamos qué han hecho en tres años y once meses, y la respuesta solo es dar la espalda al bienestar con la negativa de Hacienda a invertirlo", insistió.

Torres subrayó que el Ejecutivo de CC, en toda esta legislatura "no ha querido solventar el copago farmacéutico, no ha aliviado las listas de espera, no ha trabajado para conseguir las 18 horas lectivas, pero lo hace ahora, ahora se acuerda de la gente porque hay unas elecciones a la vista".

El candidato contrastó esta forma de hacer política con la gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez a su llegada a La Moncloa. "Desde el primer día, Pedro Sánchez fijó una agenda social que ha sido absolutamente apoyada por los españoles y los canarios con sus votos, y eso es lo que hace falta en nuestra tierra", dijo.

También recordó que en septiembre de 2016, el PSOE exigió a Clavijo y Dávila una inversión "contundente" en sanidad, "pero nos dijeron que éramos unos despilfarradores, que no era necesario, que había que sacar al PSOE del Gobierno por su magnífica labor en la recuperación del bienestar social". Advirtió de que, no obstante, las canarias y canarios no son "tontos" y defendió la necesidad de "castigar" a CC por sus políticas.

TRABAJO LEAL.

Ángel Víctor Torres intervino este sábado en la presentación de la candidatura socialista al Cabildo de Gran Canaria, que encabeza Luis Ibarra. En el acto participaron también los candidatos al Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, y al Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar.

Torres valoró el "buen trabajo" que el PSOE ha desarrollado en el Cabildo en estos cuatro años en las áreas donde está al frente. "Sin embargo, nos faltó una cosa que no logramos: la Presidencia, pero con este equipo y tu trabajo lo lograremos el 26 de mayo. Solventaremos esa cuenta pendiente con la gente de Gran Canaria con Luis Ibarra de presidente y trabajaremos con lealtad para defender nuestra tierra", expresó.

Afirmó que en Gran Canaria "hace falta un gestor con demostrada capacidad" y dijo que el PSOE se "dejará la piel" para presidir el Gobierno regional y la institución insular con Ibarra al frente. Por último, se dirigió a Juan Fernando López Aguilar y sostuvo que es "el mejor eurodiputado que se puede tener para la defensa de Canarias en Europa". "Te dedicaré la Presidencia del Gobierno de Canarias porque la mereciste", dijo al candidato al Parlamento Europeo.

Por su parte, Luis Ibarra remarcó que el PSOE concurre al Cabildo "con un equipazo con el que salir a ganar, porque 28 años después, será la lista más votada". Aseguró que las y los socialistas "no vamos a gobernar el Cabildo, sino a gestionarlo, a trabajar en equipo, a generar confianza, a buscar soluciones".

Afirmó que "muchas veces, lo imposible se hace posible", adelantó que la institución grancanaria trabajará de manera coordinada con el Gobierno que presida Ángel Víctor Torres y recalcó que al día siguiente de las elecciones, hablarán "para decir que Agaete no se hará", en alusión al macromuelle. "Vamos a ganar porque somos los mejores y vamos a gobernar el Cabildo en solitario", expresó.

También Sebastián Franquis afirmó que el día 26 "hay que gritar el 'basta ya' de malos gobiernos y de convertir la Presidencia del Gobierno de Canarias en la sede electoral de CC". Afirmó que CC "ha puesto sus siglas sobre el interés de esta comunidad" y subrayó que la situación "hemos de cambiarla votando". Franquis hizo hincapié en que es ahora el momento de tener en Canarias "un Gobierno que piense en las personas, que mire al Gobierno de España con exigencia y lealtad, que apueste por la sanidad pública, por la educación, que regenere la vida política en Canarias".

Por último intervino Juan Fernando López Aguilar, quien 'invitó' a la derecha a "comerse con papas el daño que le ha hecho a los valores que representa el PSOE, porque hemos ganado las elecciones el 28 de abril". Recordó que el PSOE es "la única fuerza política que nunca ha variado de siglas ni de identidad, el único partido que también en Europa ha tenido siempre representación por todos los estados miembros".