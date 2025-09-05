Aprobado el proyecto de modificación de la carretera LP-2 que une San Simón con Tajuya (La Palma)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, ha aprobado este viernes el proyecto modificado número 2 de la obra de acondicionamiento de la carretera LP-2 en el tramo San Simón-Tajuya, una actuación clave para culminar una de las infraestructuras viarias más importantes de La Palma.

En este sentido, este modificado permitirá dar continuidad a las obras y reactivar actuaciones esenciales, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud de El Rodadero.

La aprobación se produce tras resolver la discrepancia planteada entre la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, garantizando así la correcta tramitación administrativa y la seguridad jurídica de la actuación.

Esta resolución tiene como objetivo garantizar la continuidad de las obras y desbloquear actuaciones de ejecución claves que permanecían suspendidas, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud El Rodadero, asegurando de esta manera la viabilidad técnica de la infraestructura y la seguridad en la circulación, recoge una nota del Gobierno.

La carretera LP-2 constituye uno de los principales ejes de comunicación de la isla, articulando la conexión sur y mejorando la movilidad entre distintos municipios.

Su acondicionamiento es fundamental para reforzar la seguridad vial, favorecer el desarrollo socioeconómico y facilitar los desplazamientos de personas, mercancías y servicios.

La obra fue adjudicada inicialmente en 2011 a la UTE Tajuya -grupo conformado por Sacyr, Traysesa, Construcciones Los Volcanes y Construcciones Herquipalma-, con un presupuesto de 64.599.534,38 euros y un plazo de 48 meses.

Sin embargo, tras las modificaciones requeridas para adaptar la infraestructura, el presupuesto asciende a 72.114.688,42 euros.

La modificación incorpora el rediseño del viaducto de Belmaco, que se ejecutará mediante tipología de avance en voladizo y con un único apoyo en el cauce.

Por su parte, en el paraje de El Rodadero se plantea una nueva solución de sostenimiento, tras detectarse inestabilidades y la baja capacidad portante del terreno, con una inversión de 960.000 euros.

El proyecto también prevé el refuerzo de la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, mediante un cambio de tipología del muro original.

A estas intervenciones se suman trabajos adicionales de estabilización de taludes en distintos subtramos, con el fin de incrementar la seguridad y adaptar las barreras y sistemas de contención de vehículos a la normativa vigente.

La aprobación definitiva permitirá retomar las obras con un plazo de ejecución estimado de 15 meses desde su autorización.

Estas actuaciones supondrán un avance decisivo en la modernización de la red viaria de La Palma y contribuirán al impulso económico de la isla.