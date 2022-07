Arriaga ve "tarde" culminar la refundación de Cs en febrero y exige cambios "cuanto antes"

El coordinador autonómico sigue fiel al proyecto y cree que se puede "volver a remontar" pero siendo "crítico y constructivo"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga, apoya el proceso de refundación de la formación naranja pero entiende que el plazo abierto hasta febrero es "tarde" y exige que se empiecen a ver los cambios "cuanto antes".

En declaraciones a Europa Press ha señalado que hace falta algún "hito intermedio" para ilusionar a los militantes y posibles votantes en un momento que "no es fácil" tras la continua pérdida de votos en las últimas elecciones autonómicas.

Arriaga, también vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha apuntado que "el gran error de Ciudadanos fue que crecía de arriba a abajo" y era "más importante" el Congreso que las comunidades y los municipios "y tiene que ser al revés, la base es el municipalismo".

Por eso, ha señalado, se van a "reforzar" todos los proyectos municipales y posteriormente se analizará "la marca, el mensaje y el posicionamiento" para "sacar un ideario y unos temas troncales" con los que volver a "ilusionar" a la sociedad.

Arriaga se reunió en la tarde de este martes con los afiliados canarios en asamblea, quienes pidieron alguna "señal de cambio" para empezar a ver resultados, al tiempo que ha precisado que no es el momento de "peleas internas" sino de estar "todos unidos" para sacar adelante el trabajo.

Ha indicado que "se va a cambiar todo", incluso un posible "cambio de liderazgo" de Inés Arrimadas si bien "ahora no toca" porque implicaría hacer un congreso extraordinario y decaerían todas las estructuras municipales cuando ya se empiezan a preparar los comicios locales y autonómicos de 2023. "Cara a las elecciones es inviable", ha apuntado.

Arriaga ha insistido en que ahora "toca estar unidos" hasta que culmine el trabajo de la comisión de la refundación y sus acuerdos sean votados por la militancia, paso previo a discutir después el liderazgo en la formación.

En el caso de Canarias ha indicado que se presentarán a las elecciones "donde haya candidaturas", sin obviar que en las de 2019 ya se ausentaron en algunos municipios y el partido tenía más presencia.

"Iremos donde haya garantías, no presentarnos de cualquier manera pues en las pasadas elecciones algunas candidaturas estaban cogidas con pinzas y las personas elegidas no eran las adecuadas", ha indicado.

Pese a los malos resultados electorales, Arriaga se confiesa 'fiel' al proyecto.

"Si no, no estaría donde estoy y más siendo crítico, si fuera destructivo ya me hubiera ido a otro proyecto político, sigo creyendo en este proyecto, se puede refundar y volver a remontar, pero eso sí, siendo crítico y constructivo", ha comentado.