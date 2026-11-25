1137133.1.260.149.20261125093736 Archivo - Decenas de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo cerca del Puerto de la Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 659 personas, entre ellas un fallecido, han arribado a bordo de seis cayucos al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, entre las 18.00 horas de este martes y las 08.00 horas de este miércoles, según el último balance de Salvamento Marítimo.

En concreto, un eco SIVE detecta a unos 24 kilómetros (13 millas náuticas) al sureste de La Restinga una embarcación, motivo por el que se moviliza la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo, así como la salvamar Mizar, que acompaña al cayuco y desembarcan 157 migrantes a las 18.35 horas.

Posteriormente, durante la tarde de este martes, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil localiza, a 3,7 kilómetros (dos millas náuticas), de La Restinga una embarcación con 53 migrantes de origen subsahariano, que fueron rescatados por la salvamar Diphda, desembarcando sobre las 19.37 horas.

Asimismo un velero informó sobre la posición de dos cayucos que navegaban hacia la isla de El Hierro cuando se encontraban a unos 92,6 kilómetros (50 millas náuticas) al sur de La Restinga. Por este motivo se activó a la guardamar Calíope, que rescata a 173 personas de una de las embarcaciones, mientras acompañó al otro cayuco hasta el Mar de las Calmas.

Una vez en el Mar de las Calmas, la salvamar Mizar acompaña a la segunda embarcación hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcan 126 personas. Asimismo se hace el trasbordo de las 173 personas del primer cayuco desde la guardamar Calíope a la salvamar Diphda, con la que llegan hasta el citado puerto.

Así, los 299 migrantes que iban a bordo de las dos embarcaciones desembarcaron sobre las 20.30 horas en La Restinga.

Tras esta llegada, la salvamar Diphda acompaña un quinto cayuco, que fue visualizado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil a casi dos kilómetros (una milla náutica) de La Restinga y que desembarca con 62 personas, entre ellos un fallecido, sobre las 21.21 horas.

Finalmente, la salvamar Navia acompaña otra embarcación, con 88 personas --77 hombres, ocho mujeres y tres menores--, cuando se encontraban a casi tres kilómetros (1,5 millas náuticas) de La Restinga y después de ser avistado por la patrullera Río Tajo. El desembarco se produjo a las 00.22 horas.