Asepalma pide un "último empujón" de 223 millones para acabar la reconstrucción platanera tras la erupción del Tajogaite

Archivo - Un hombre en la replantación de varias fincas de cultivo de plátano que quedaron arrasadas por la lava del volcán en el municipio de Tazacorte, a 14 de septiembre de 2022, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife Canarias (España). La erupción del vo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) ha pedido este viernes en el Parlamento de Canarias un "último empujón" de algo más de 223 millones para "rematar" la reconstrucción agrícola en el Valle de Aridane tras las erupción del volcán 'Tajogaite'.

En una comparecencia ante la comisión de Justicia y Gobernación, uno de sus vocales, Hernán Rodríguez, ha destacado que "todos" los plataneros "ya tienen el valor de los perdido, la gente tiene dinero en sus cuentas" y ahora se trata de "volver a tener lo que tenían, las fincas de plátano".

En esa línea ha apuntado que falta "rematar" ya que de las 239 hectáreas que había antes de la erupción ya hay 89 hectáreas reconstruidas o en obras, lo que supone un 37% y un total de 437 parcelas ya que con los accesos abiertos.

"Somos agricultores, queremos volver a ir a nuestras fincas, a nuestra vida, y que ya que estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros que somos agricultores y vivimos de esto, que nos sigan nuestros hijos y nuestros nietos", ha comentado.

Ha destacado la "ilusión" de los agricultores por poder volver a trabajar y que "no quede ni un metro de lava, ni un metro de tierra sin cultivar", porque la reconstrucción debe convertirse en un "ejemplo" para España y la UE tras la "catástrofe" de la erupción.

Rodríguez ha valorado el "apoyo" unánime de todos los diputados y confesado que sale "inmensamente feliz" de la Cámara y ha coincidido con el Grupo Socialista en que ha faltado "más coordinación" ya que hay fincas terminadas pero sin accesos ni agua.

"Llegamos tarde, no podemos esperar más, hay que empezar ya", ha comentado.

Su compañero, José Antonio Gómez, ha indicado que siempre se han sentido "arropados" tanto por el Estado como el anterior y el actual Gobierno regional y apuntado que lo que quieren ahora es "devolver" a la sociedad las ayudas recibidas con las fincas en producción.

LA AGRICULTURA PELIGRA POR FALTA DE AGUA

Ha admitido que se ha perdido un "número importante" de productores en la comarca, lo que hace que esté "peligrando" en el sector agrícola en la comarca, por lo que espera la llegada de los fondos pendientes para apuntalar una reconstrucción que sería histórica.

Ha comentado también que a título particular no se opone a que se hagan públicas las ayudas recibidas aunque sabe que hay personas afectadas "que no quieren que se sepa lo que tenían". "Es una decisión complicada", ha agregado.

Además ha comentado que es "urgente" poner en marcha la desalación de agua porque si no están "perdidos" en la comarca, ya que pese a las últimas lluvias, apenas dará para un riego de "dos veranos".

En esa línea ha lamentado que en la isla haya una "piel tan fina" con la desalación ya que tanto el empresariado como el poder político están a favor pero hay un "encontronazo" con los técnicos por lo que desde el Cabildo se intenta realizar las obras por la vía de urgencia.

De los casi 224 millones que precisa culminar la reconstrucción ha calculado en 11,5 millones las ayudas por producción, 56,4 millones para la reconstrucción, 68,8 millones para caminos, pistas y carreteras pendientes y 82,2 millones para garantizar el acceso al agua.