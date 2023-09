Asián reprocha al Gobierno que no de información y aumente la "incertidumbre" para diseñar el presupuesto

PSOE y NC-BC afean al Gobierno sus quejas para diseñar las cuentas y recuerdan que el escenario es similar al de 2019



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha reprochado este miércoles al Gobierno central que no tenga "colaboración administrativa" y no reúna a las comunidades autónomas para fijar el techo de gasto, las entregas a cuenta y aclarar las reglas de gasto con el fin de que puedan elaborar sus respectivas cuentas autonómicas.

"El Estado no puede elaborar los Presupuestos Generales del Estado pero nada impide reunirse con las comunidades para informarnos de las magnitudes", ha indicado, subrayando que este escenario aumenta la "incertidumbre" en un contexto de "inestabilidad" política nacional y con un crecimiento "a la baja" el próximo año porque se mantiene la tendencia inflacionista, las restricciones financieras y un posible descenso del turismo si las economías de los países emisores entran en recesión.

La consejera ha comentado que las previsiones de la Consejería de Economía advierten de que, en el "escenario pesimista", aún no se recuperará el PIB anterior a la pandemia en 2024 y los años 2025 y 2026 "pueden ser complicados".

Ha indicado que aunque la elaboración del presupuesto "está en marcha" van a esperar al cierre de previsiones de otoño para empezar a fijar los ingresos y ha dejado claro que Canarias no debe financiar los servicios públicos con fondos que no sean del sistema de financiación. "Los recursos del REF no deben servir para servicios esenciales", ha señalado.

Asimismo ha mostrado su deseo de que habrá una "política tributaria justa" basada en "aliviar la presión fiscal" a los ciudadanos, que pasa, principalmente, por "combatir la economía sumergida" para que haya más gente "pagando" y por tanto suba la recaudación bajando el esfuerzo fiscal.

En ese sentido ha comentado que el IGIC es "regresivo" porque grava el consumo, y afecta más a las familias vulnerables. "Lo vamos a bajar desde que podamos pues entra dentro de la normalidad se subió para una necesidad determinada y qué sentido tiene seguir con el récord de recaudación", ha agregado.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha advertido de que España va a tener que afrontar una reducción de 9.000 millones en los PGE de 2024 si se cumplen las nuevas reglas fiscales por lo que ha avanzado que "una parte del ajuste" se va a cargar sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

CC: HAY GASTO ESTRUCTURAL COMPROMETIDO CON FONDO EUROPEOS

Ha dicho que es probable que haya que "congelar" algunas partidas debido a las dificultades para 'cuadrar números' y ha alertado de que hay "gasto estructural" comprometido en sanidad y educación con gasto a fondos europeos.

Raúl Acosta (AHI) ha dicho que es "fundamental" que haya presupuestos pese a las "incertidumbres" con el fin de garantizar la prestación de los servicios económicos, y aunque no sean "perfectos", entiende que deben ser los "mejores" posibles en la actual coyuntura.

Melodie Mendoza (ASG) ha admitido que hay "problemas serios" en la UE, "inestabilidad política nacional" y una "desaceleración" incipiente, algo que va a impactar en la elaboración de los presupuestos, pero ha exigido a Asián que tiene que "pelear" por que Canarias no pierda ni un solo recurso económico, que se cumpla el REF en su totalidad y recuperar partidas y convenios perdidos.

Javier Nieto (Vox) ha dicho que "preocupa muchísimo" la caída de renta de las familias canarias y las dificultades para mantener el estado del bienestar, pidiendo al Gobierno que acabe con la "política confiscatoria" de impuestos que roza "la extorsión".

Esther González (NC-BC) ha criticado la "ambigüedad" de la consejera y sus "quejas" por tener que elaborar un presupuesto con poca información, algo que ya ocurrió con las cuentas de 2020, diseñadas "a ciegas".

NC-BC ALERTA DE QUE LA BAJADA DEL IGIC AFECTA A LAS CORPORACIONES LOCALES

Por ello, ha insistido en que debe haber "prudencia" con las cuentas en un contexto de "normalidad" de la ley de estabilidad financiera y si se mantiene la decisión de bajar el próximo año el IGIC al 5%, algo que afectará a las corporaciones locales.

Fernando Enseñat (PP) ha valorado el "compromiso" del Gobierno por hacer unos presupuestos pese a que "no va a ser fácil" por la incertidumbre nacional e internacional y las "señales de enfriamiento" de la economía.

Ha advertido de que el Gobierno central "no cumple sus obligaciones" al no marcar el techo de gasto ni las entregas a cuenta y en cuanto al presupuesto canario de 2023, ha indicado que hay que "cubrir" desajustes, como los 550 millones en el área de Sanidad.

Manuel Hernández, del Grupo Socialista, ha comentado que Asián llega al departamento con cuentas gestionadas "con rigor, menor deuda y una estructura fiscal progresiva" y aunque hay "enormes incertidumbres" para el próximo año, ya se produjo en 2019 "y hubo unos muy buenos presupuestos en Canarias con clara vocación social".

Ha apuntado que la recuperación de las reglas fiscales "eran conocidas por todos" desde marzo "salvo por algunos representantes del PP" y ha pedido a la consejera que "se ponga a trabajar ya" en la elaboración de las cuentas.