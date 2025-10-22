Asistida una mujer de 54 años tras declararse un incendio en una vivienda en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser asistida este miércoles por recursos de emergencia tras declararse un incendio en la calle Seis de Diciembre, en La Laguna, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectada, de 54 años, y que presentó una intoxicación por inhalación por humo y quemaduras en miembro superor de carácter moderado.

Finalmente, precisó de traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.