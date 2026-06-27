Asistidas por el SUC dos mujeres tras declararse un incendio en un local de Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 59 y 42 años, han resultado afectadas este sábado por una intoxicación leve por inhalación de humo de tras declararse un incendio en un local de hostelería de la calle Hero, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:45 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incendio en la cocina de un local de hostelería en el municipio, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a las dos afectadas, que resultaron afectadas de carácter leve y fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.