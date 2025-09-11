La Asociación LGTBI Lánzate de Lanzarote lamenta la pintada de una esvástica con 'viva Vox' en el banco LGTBI+ de Haría

Banco LGTBI+ de Haría vandalizado con las pintadas de una esvástica y la frase 'viva Vox' - ASOCIACIÓN LGTBI LÁNZATE DE LANZAROTE-LA GRACIOSA

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación LGTBI Lánzate de Lanzarote y La Graciosa ha lamentado este jueves las pintadas de una esvática naranja junto a la frase 'viva Vox' en el banco LGTBI+ de Haría, lo que subrayan es un "nuevo acto de odio que atenta contra la diversidad y la convivencia".

Este banco LGTBI+, indican, fue inaugurado el 17 de junio con motivo de las celebraciones del Orgullo, y esta semana ha aparecido "pintado con una gran esvástica naranja y la frase "viva Vox"", según ha informado la citada asociación en nota de prensa.

Subrayan que este banco "no es un mobiliario cualquiera", ya que su inauguración "formó parte de un compromiso institucional de visibilizar la diversidad y de ofrecer un símbolo público de respeto hacia el colectivo LGTBI+".

La presidenta de Lánzate, Montse Cedrés, indicó que un banco que fue inaugurado "como un símbolo de respeto y de compromiso institucional con los derechos LGTBI+, convertirlo en un lienzo de odio es una ofensa a la memoria de quienes lucharon antes que nosotros y un recordatorio de por qué es necesario seguir defendiendo" sus espacios.

"Lanzarote es una isla diversa y no permitiremos que el miedo ni la intolerancia borren lo que hemos conquistado", aseguró Cedrés. Añade que la elección de los símbolos utilizados "en este ataque no es casual", ya que la esvástica "fue resignificada por el régimen nazi de Adolf Hitler y convertida en el emblema de un sistema totalitario responsable del Holocausto, que exterminó a seis millones de judíos y persiguió a millones de personas más, entre ellas homosexuales, a quienes se marcaba con un triángulo rosa en los campos de concentración".

En este sentido, apuntó que "su uso actual por parte de grupos ultras y de extrema derecha busca perpetuar ese legado de odio y violencia"; mientras que el empleo de la frase "viva Vox", acompañando a la esvástica, consideró que "añade un componente político evidente: conecta el acto vandálico con discursos de la ultraderecha contemporánea, que promueven políticas regresivas y hostiles hacia los derechos humanos, especialmente los del colectivo LGTBI+".

Subrayó que si bien Lanzarote "no es ajena" a la aparición de símbolos ultras en el espacio público, en este caso "tiene una gravedad añadida al atacar un símbolo oficial de orgullo y diversidad".

Asociaciones de la isla y diferentes instituciones, indican, ya han manifestado la "preocupación por la proliferación" de este tipo de mensajes, considerando que el reciente Pacto Insular contra los Discursos de Odio, firmado en junio de 2024, tiene "especial relevancia en este contexto, ya que establece un compromiso firme" de instituciones, colectivos y sociedad civil para rechazar estas expresiones y defender espacios seguros para todas las personas.