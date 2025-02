Astrid Pérez apela a visibilizar la lucha contra el cáncer y ve "imprescindible" aumentar el apoyo público

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha animado este miércoles a dar "visibilidad" a la lucha contra el cáncer para incrementar la "sensibilidad social" y tildado de "imprescindible" que aumente la colaboración de las administraciones públicas con las asociaciones dado que con las aportaciones de los socios "no es suficiente".

En la apertura de las jornadas parlamentarias contra el cáncer ha mostrado el apoyo de la Cámara regional para "hacer aún mayor y mejor la calidad de vida de los pacientes" e intentar erradicar la enfermedad a través de la investigación o hacerla "menos temida y más superable".

Ha dicho también que "nadie está libre de que el cáncer toque a la puerta" de su casa pues puede "afectar a cualquiera" por lo que se convierte en un "desafío" que el paciente y sus familias deben enfrentar con "valentía, determinación y coraje".

Pérez ha relatado que durante el pasado año, en Canarias se diagnosticaron más de 12.300 casos de cáncer, con 4.700 personas fallecidas, y en un contexto en el que la incidencia de las enfermedades oncológicas ha crecido en la última década en más del 25,5 por ciento.

Ha subrayand que el cáncer más frecuente es el colorrectal, del que se diagnosticaron 1.754 nuevos casos en las islas el año pasado, seguido del cáncer de mama, con 1.638 diagnósticos, el de próstata con 1.553 y el cáncer de pulmón, del que se identificaron 1.380 casos.

La presidenta del Parlamento ha hecho igualmente un "reconocimiento" a todos los sanitarios e investigadores que "dedican su vida y su alma" para luchar y ayudar a los pacientes y luchar contra la enfermedad, y a las asociaciones que "luchan incansablemente con pocos recursos durante todo el año para sacar adelante a estas personas e intentar mejorar las prestaciones asistenciales".

El doctor Claudio Fuentes Sánchez, jefe de Radioterapia del Hospital Universitario de la Candelaria, protagonizó la primera ponencia en la que detalló la situación actual y los avances sobre el cáncer.

Destacó que en este momento hay una "revolución" en el tratamiento y se están viendo cosas que no se habían visto antes.

A su juicio, "estamos en el camino, por primera vez en la historia, en la curación de pacientes metastásicos".

Yurena Macario, psicóloga de la Asociación Pequeño Valiente, explicó en su intervención la importancia de ayudar a los menores cuando debido al cáncer infantil deben pasar largas estancias en los hospitales.

CONTINUAR CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

"Los pequeños dejan de acudir a sus centros escolares durante un largo tiempo, dejan de relacionarse con sus compañeros, pero hay recursos para que los menores continúen con el currículo escolar", indicó.

La doctora Berta Pinto, experta en nutrición oncológica, aseguró en su ponencia que muchos pacientes llegan sin saber qué es una alimentación saludable.

"Los pacientes pierden mucha masa muscular y es necesario insistir en dietas con mucha proteína", apuntó, mientras aseguró que "no existe una dieta anticáncer ni con propiedades mágicas".

La presidenta y fundadora de la Asociación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, insistió en que la detección precoz es fundamental a la hora de enfrentar la enfermedad.

Durante su 'workshop' participó la periodista Yaiza Díaz, que compartió su testimonio tras su diagnóstico de cáncer de mama.

Díaz señaló que los pacientes no tienen la información suficiente. "Hay mucha gente que no sabe en qué consiste la quimioterapia, la gente va con pánico, no como algo favorable", señaló.

El doctor Delvys Rodriguez, presidente de la Fundación Canaria contra el Cáncer y Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, aseguró que "los pacientes de cáncer de pulmón tienen vergüenza de padecer esta enfermedad y se sienten culpables".

Además, destacó la importancia de la inmunoterapia como nuevo tratamiento para atacar estos tumores.

Francisco Javier Mora, paciente de cáncer de pulmón, y su hermano Santiago Mora, cerraron la jornada con su testimonio en una entrevista en la que compartieron cómo se enfrentaron al diagnóstico, y también al tratamiento, siendo de una isla no capitalina.

"Estás tan bloqueado que no asimilas la enfermedad hasta que pasa un tiempo", expresó Francisco.