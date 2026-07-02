Astrid Pérez defiende la cercanía y el clima político del Parlamento en la XI Legislatura, con más de 2.000 actividades

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en una rueda de prensa para hacer un balance de la XI Legislatura - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha defendido este jueves la cercanía y el aumento del conocimiento de la Cámara por parte de los ciudadanos en los primeros tres años de la XI Legislatura, en la que se han llevado 2.074 actividades, un 31% más que en la décima y un 44% que en la novena.

Pérez ha hecho balance de legislatura ante los medios de comunicación defiendiendo también el buen clima político que se respira en la Cámara regional, con "diálogo" y respeto a la "pluralidad política" por más que "siempre haya alguien que se enfada en un momento determinado por un debate encendido".

La presidenta ha incidido en que se ha esforzado en que los ciudadanos tengan toda la información que emana de la Cámara y conozcan de verdad como funciona el poder legislativo ya que suele haber "confusión" con el ejecutivo del Gobierno de Canarias.

En esa línea se ha mostrado satisfecha por que la actividad de la Cámara es "más conocida", entre otras cosas también por el aumento del seguimiento en las redes sociales, la creación de la visita virtual al Parlamento o el aumento de la interacción social en la plataforma de participación ciudadana --el proyecto de ley de vivienda tuvo 990 comentarios frente a la media histórica de 26--.

Ha detallado que por el Parlamento han pasado ya más de 103.000 visitantes en los primeros tres años de legislatura frente a los 47.781 de la pasada legislatura y se puso en marcha el proyecto 'Escuchar para avanzar' con el fin de recabar propuestas de los ciudadanos.

Ha defendido igualmente la política de 'cero papel' y la accesibilidad completa de la Cámara para personas sordociegas, lo mismo que la intensa labor patrimonial que incluye la compra de una casona histórica en la Laguna, por 1,6 millones, para ampliar la sede del Consejo Consultivo, o la construcción de la oficina en Santa Cruz de Tenerife de la Diputación del Común.

Además ha comentado que se trabaja en la restauración de la obra de Manuel González Méndez, oculta desde 1906; la incorporación de una escultura de Clara Campoamor y otra en honor a La Graciosa, a raíz de ser la octava isla en el Estatuto de Autonomía y se ha encargado un estudio a la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Tenerife para evaluar la conservación de la techumbre del hemiciclo.

La presidenta ha valorado también la aprobación del segundo plan de igualdad, el desarrollo de las jornadas 'Conecta Europa' o la presidencia de la Calre, que aprobó un manifiesto en defensa de las RUP para el próximo marco plurianual financiero de la UE.

Pérez ha abierto la puerta a una reforma del reglamento --se hace al final de cada legislatura-- para hacer más ágil y dinámico, si bien ha admitido que los cambios "no son fáciles" porque hay una estructura y una tradición, tanto en los plenos como en las comisiones.

Ha valorado que las comparecencias se han reducido de 50 a 45 minutos y que muchos grupos han empezado a generalizar el uso de las interpelaciones, que rebajan el debate a 20 minutos, y no ha onbiado que las redes sociales "han modificado" la estructura y la política en general.

De hecho, ha defendido el 'videopodcast' que elabora el Parlamento como una herramienta más agil para conocer determinados aspectos de la vida parlamentaria ya que no se "imagina" a un ciudadano en su casa viendo un debate parlamentario de cinco horas.

Como retos para lo que queda de legislatura ha puesto el foco en que se apruebe la ley de autoridad del profesorado, algunas reformas estructurales que promueve el Gobierno y culminar el impulso al patrimonio.