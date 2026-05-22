Astrid Pérez defiende en Italia una Europa que "adapte" sus políticas a las singularidades de cada territorio

La presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez, participa en el Festival de la Economía de Trento (Italia) - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez, ha participado este jueves en el Festival de la Economía de Trento (Italia), un encuentro que reunió a economistas, innovadores y representantes institucionales europeos en torno a los desafíos actuales de Europa.

En su intervención, Pérez ha defendido la necesidad de que Europa tenga en cuenta "las singularidades" de cada territorio, sobre todo las zonas alejadas de los núcleos poblacionales y de ultramar", según ha recogido la Cámara regional en una nota de prensa.

"Todos los europeos tenemos derecho a desarrollarnos y al progreso con independencia del lugar donde crecemos, nos desarrollamos o vivimos", ha afirmado Pérez, que ha dicho que "si defendemos la igualdad, las acciones deben adaptarse a las realidades de las regiones".

La presidenta del Parlamento ha destacado el principio de subsidiariedad, defendiendo la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión de los recursos europeos, para que las regiones puedan respondan eficazmente a sus necesidades y a sus singularidades territoriales.

En el foro han participado también el presidente del Consejo Regional del Valle de Aosta, Stefano Aggravi; el vicepresidente del Parlamento de la Región de Bruselas-Capital, Mohamed Ouriaghli; el presidente del Consejo Regional del Trentino-Alto Adigio/Südtirol, Roberto Paccher; y el jefe de la oficina de prensa del Consejo Regional del Trentino-Alto Adigio/Südtirol, Gianpaolo Tessari.