Astrid Pérez reivindica a los parlamentos como "base de la democracia" e insta a combatir "populismo y fundamentalismo"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en el discurso de inauguración de la asamblea de Eurolat - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha reivindicado este miércoles a los parlamentos como "la base de la democracia" y ha instado a combatir ante los "populismos y el fundamentalismo ideológico" que la ponen "en riego".

En el discurso de apertura de la 'XVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana' ha comentado que pecaría de "insensatez" si se negara la situación de "deterioro" de la democracia constitucional en algunos países pues "se adaptan formas populistas e incluso formas autoritarias encubiertas con apariencia de democracia que quebrantan los derechos humanos y el Estado de Derecho".

Pérez, que ha destacado que "no hay rincón de Europa que se sienta más latinoamericano que Canarias" y que los canarios han dejado "huella" el continente, fundando ciudades en Estados Unidos o Uruguay, ha incidido en los retos a los que se enfrentan tanto Europa como Sudamérica cuando se cumplen 20 años de la fundación de Eurolat.

Concretamente ha resaltado el cambio climático, la crisis alimentaria, el desafío digital, el comercio, la inteligencia artificial, la robótica la neurociencia, "que está evidentemente incidiendo en la propia naturaleza humana".

En esa línea ha incidido en que esta cumbre es una "oportunidad para reconocer el camino recorrido" y analizar los "obstáculos" a los que se enfrenta a la democracia en tiempos de "polarización política, desinformación y desconfianza".

"Cuando una democracia se convierte en autocracia, no empieza con un dictador, sino con la violación de los principios del Estado de Derecho", ha señalado.

Por ello ha dicho que los parlamentos tienen que proponer "unidos" los "medios adecuados para la consolidación de la democracia, la libertad, la igualdad y, evidentemente, el respeto a la separación de poderes y el Estado de Derecho".

Para Pérez, que también preside la Calre a nivel europeo, "la centralidad de los parlamentos es el elemento central del sistema democrático representativo, la democracia se fortalece cuando los parlamentos dialogan, cooperan y participan activamente en las decisiones que afectan a los ciudadanos".

De hecho, ha apuntado, "la omisión de todos los poderes públicos a la Constitución, la absoluta independencia judicial, la representación política basada en elecciones libres y transparentes, el pleno respeto al pluralismo político son elementos necesarios del Estado de Derecho, por lo que sin él no hay democracia, no hay libertad, no hay igualdad".

Pérez ha valorado la visión de los canarios, que han aprendido a "mirar el Atlántico no como una frontera" que separa sino como un espacio que "conecta" y en ese sentido, ha indicado que la "multilateralidad" de las relaciones internacionales "resulta imprescindible para afrontar con eficacia los problemas económicos, políticos y sociales".