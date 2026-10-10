Autoridad de Coordinación para Inmigración en Canarias, 20 años trabajando en origen para frenar la presión migratoria

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto al teniente general de la Guardia Civil, Francisco Javier Moscoso, en una rueda de prensa previa al encuentro de los responsables del CCRC con periodistas por su 20 aniversario - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Coordinación para Inmigración en Canarias y el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), que gestiona la Guardia Civil y se encuentra ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha cumplido esta segunda semana de octubre 20 años trabajando en destino pero también en origen para frenar la presión migratoria en la ruta atlántica.

El organismo nace en el año 2006, cuando se produce un aumento de la presión migratoria en Ceuta y Melilla, que conlleva acuerdos con Marruecos traducidos en control fronterizo, y que desemboca en un incremento de embarcaciones en la ruta atlántica, ya que las mafias van moviéndose en función de las medidas de seguridad que se van adoptando.

Así lo explica el jefe de operaciones del CCRC, Agustín Barroso, en un encuentro con periodistas donde pone de relieve que Canarias es "una referencia" en la gestión de la migración y asegura que la base de cómo funciona "Frontex, cómo funciona la Unión Europea" en el control de fronteras ha sido el archipiélago.

Este cambio de ruta, también implicará una modificación en el empleo de las embarcaciones, ya que hasta ese momento se habían visto las pateras pero comienzan a verse lo que en países como Mauritania, Senegal o Gambia llaman "un rápido", si bien la del primer y segundo país son de fibra, mientras que la gambiana es de madera.

El comandante Barroso matiza al respecto que las características de las embarcaciones "influyen mucho" tanto en el tipo de travesía como en las personas que van embarcadas.

Y, a modo de ejemplo se refiere a la neumática, que actualmente está saliendo ahora del sur de Marruecos y "normalmente, al ser tan peligrosa", señala que las personas que acceden "no suelen ser magrebíes, suele ser por ejemplo el subsahariano".

"El subsahariano se ve forzado --a coger ese tipo de embarcación-- porque el magrebí ve la peligrosidad", apuntilló para agregar que los magrebíes vienen en neumáticas mixtas o patera, matizando que a estas últimas las están modificando levantándoles "un poco el francobordo". Así, añade, que según el tipo de embarcación, las mafias van fijando el precio.

"TRABAJAR 20 AÑOS Y QUE CONFÍEN EN TI, ES EL ÉXITO"

La coordinación de todos los actores implicados en la lucha contra la inmigración, que va desde las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y de los diferentes países de origen, pasando por los servicios de rescate como Salvamento Marítimo, el 112 de Canarias o las organizaciones gubernamentales, entre otros, es la función que se le da a la Autoridad de Coordinación para la Inmigración en Canarias y al CCRC.

Esto ha permitido que, además de aumentar las capacidades con el incremento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), con buques oceánicos, con la implicación de otros organismos, también se hicieron memorándums con los países en origen, donde las fuerzas policiales comenzaron a desplegarse y se inició una cuestión "pionera" como "es el apoyo en origen", lo que posibilitará crear contactos.

"Tener un despliegue permanente durante 20 años, que es el que hay, hace que ellos confíen y te dejen su casa. Trabajar 20 años y que confíen en ti, es el éxito", ha resaltado para subrayar la colaboración de los cuerpos policiales de países de salida de embarcaciones, como son Mauritania, Senegal o Gambia.

Y es que el avance en el intercambio de inteligencia y el desarrollo legislativo en diferentes países africanos, que se han dotado de normativa para poder luchar contra las mafias, ha permitido que se avance en el fenómeno migratorio, posibilitando que este año se haya retenido --hasta el 4 de octubre-- hasta un 67% de inmigrantes en origen que pretendían hacer la ruta atlántica, que en cifras absolutas alcanzan las 17.000 personas, según los datos aportados en el encuentro informativo.

RESCATE Y CONTROL "EFECTIVO"

Por su parte, el director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, Álvaro Fernández, explica que el CCRC tiene dos misiones "fundamentales", tales como son la coordinación de todos los medios para el "efectivo" rescate en el mar de las embarcaciones que se aproximen a la costa de Canarias, "intentar que no" muera nadie en el mar en ese traslado de los países africanos hacia las costas canarias.

Y el "control efectivo" de la operatividad del despliegue de Guardia Civil en el continente africano donde tienen barcos, helicópteros, "de vez en cuando" un avión sobrevolando las costas africanas, pero lo "más importante" son los más 100 efectivos humanos, que trabajan en conseguir con las fuerzas policiales de los países de salida un intercambio de inteligencia para poder detener a miembros de las organizaciones criminales, además de evitar la salida de embarcaciones al mar.