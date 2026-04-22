Auxilian a varias personas del interior de una vivienda tras incendiarse un turismo en Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Arucas, en la isla de Gran Canaria, ha auxiliado a varias personas que se encontraban en el interior de una vivienda que se vio afectada por el incendio de un vehículo, "evitando posibles consecuencias de mayor gravedad".

Los hechos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, ocurrieron el 13 de abril cuando una patrulla del Puesto Principal de Arucas fue alertada por la posible existencia de un incendio en una vivienda.

Al llegada a la zona, los agentes comprobaron que un vehículo estacionado frente a un garaje estaba incendiándose, con llamas de gran intensidad, existiendo riesgo de propagación a viviendas colindantes.

En concreto, durante la intervención, unos testigos informaron de la posible presencia de personas atrapadas en el interior de una de las viviendas afectadas. Los agentes localizaron el inmueble que indicaban y encontraron a una mujer con sus dos hijos pidiendo auxilio desde una ventana, sin posibilidad de salir por sus propios medios ante la acumulación de humo en el interior la casa.

Ante la gravedad de la situación, y el riesgo inminente para la integridad física de las personas afectadas, uno de los agentes accedió al inmueble y, una vez en el interior, procedió a la evacuación de dos personas y dos perros, priorizando la salida de un menor y una mujer con problemas respiratorios.

El tercer afectado fue evacuada por los servicios de extinción de incendios a su llegada al lugar.

Los agentes tuvieron que auxiliar a los afectados por una ventana, que se encontraba a unos cuatro metros de altura, realizando el descenso de los ocupantes a través de medios improvisados como una escalera metálica, efectuándolo de forma controlada hasta una zona segura, desde donde fueron trasladados a la vía pública.

Los afectados, así como el agente interviniente, fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Destacan la rápida actuación de la Guardia Civil, apuntando que fue "determinante" para garantizar la seguridad de las personas afectadas y evitar "consecuencias de mayor gravedad".