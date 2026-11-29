LASPALMAS/SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en Canarias hasta las 17 horas, hora canaria, ha crecido más de 12 puntos comparado con el dato de 2023 y se ha quedado por encima del 57 por ciento, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

En concreto, la participación en el archipiélago hasta las 17 horas se sitúa en el 57,58 por ciento, cuando en 2023 se situó en el 45,39 por ciento. Todo ello, con el 94,69% de las mesas comunicadas.

En clave nacional, la participación ha avanzado en 15 puntos hasta el 68,13 por ciento, frente al 53,13 por ciento de 2023.

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