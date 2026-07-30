Ayuntamiento del Puerto de la Cruz asegura que "no ocultó ni desobedeció" ninguna orden de cierre de Playa Jardín

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha asegurado este jueves que el consistorio "no ocultó ni desobedeció" ninguna instrucción de cierre de playa Jardín antes de las celebraciones por San Juan, ya que el 22, 23 y 24 de junio no se recibió "ninguna notificación" de la Dirección General de Salud Pública en ese sentido.

En un comunicado, el consistorio explica que si bien el 22 de junio se tomó una muestra en el punto PM5-El Charcón, y esta ofreció un resultado microbiológico desfavorable, se trató de una incidencia localizada en un punto concreto y, por tanto, no de resultados desfavorables simultáneos en todas las zonas de baño de la playa.

Sin embargo, prosiguen, el 23 de junio, dentro del seguimiento preventivo de la calidad del agua intensificado con motivo de las celebraciones de San Juan, el Ayuntamiento encargó la toma de muestras a un laboratorio independiente. "Los resultados obtenidos de ese día fueron óptimos", aseguran desde el consistorio, que precisa, además, que "las tres zonas de baño de Playa Jardín en la noche de San Juan eran aptas para el baño".

ANÁLISIS DE CONTRASTE

Durante la tarde del 24 de junio, el alcalde tuvo acceso a un correo electrónico facilitado por el concejal competente que advertía de la existencia del resultado discordante el día 22. Asimismo, según manifiesta el consistorio, el Ayuntamiento comunicó a Salud Pública comunicando los resultados de sus propias analíticas y solicitó instrucciones sobre cómo debía proceder ante la aparente contradicción entre los datos disponibles.

Asimismo, Salud Pública realizó muestras de contraste cuyos resultados se encontraban dentro de los parámetros establecidos. El 25 de junio tuvo entrada en el registro municipal la primera comunicación administrativa formal relativa al episodio y que señalaba que no debía mantenerse ninguna restricción al baño.

Dados estos hechos, el Ayuntamiento ha defendido este jueves su "correcta actuación", ya que la documentación "no acredita que el Gobierno local conociera antes de las celebraciones de San Juan una instrucción formal u oficial de cierre y decidiera desobedecerla u ocultarla", ya que "cuando tuvo conocimiento efectivo de la existencia de resultados contradictorios, solicitó inmediatamente instrucciones a la autoridad sanitaria".