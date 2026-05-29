Baleària Canarias tendrá 12 buques para las rutas interinsulares y conexiones con península para la temporada estival

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Baleària Canarias ha informado de que las rutas interinsulares y las conexiones con la península serán atendidas por una flota de 12 buques durante la temporada estival de 2026 en el archipiélago canario.

Del total de buques destinados a estas rutas, destacan cuatro novedades: los nuevos fast ferries Mercedes Pinto y Pepita Castellví, el ferry Sicilia, así como el nuevo buque de carga Josefina de la Torre. También se reincorpora el ferry Volcán de Tamadaba para reforzar el servicio en Fuerteventura durante todo el verano, según ha informado la compañía en nota de prensa.

Así el calendario de novedades y refuerzos se estructurará de manera progresiva durante el verano, de tal forma que a partir del 5 de junio se estrena "las tres en línea", con la ruta diaria Morro Jable-Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife.

Esta conexión "clave" estará operada por el nuevo fast ferry Mercedes Pinto, junto a los fast ferries Volcán de Taidía y Volcán de Tagoro. Esta ruta ofrecerá seis salidas diarias entre Las Palmas y Tenerife, tres entre Morro Jable y Las Palmas, y dos entre Morro Jable y Tenerife, sin transbordo.

Por otro parte, entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se reinicia la conexión de ferry convencional con dos servicios diarios de ida y vuelta, atendidos por el buque Ciudad de Ibiza.

A partir del 8 de junio habrá nuevas conexiones interinsulares. En concreto, en la ruta entre Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote) se incorpora el ferry Sicilia, que "aporta mayor capacidad y garantiza" un servicio diario de ida y vuelta; mientras que para la ruta entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario (Fuerteventura) regresa el ferry Volcán de Tamadaba, con una conexión diaria de ida y vuelta.

Por otro lado, a partir del 15 de junio, el nuevo fast ferry Pepita Castellví y el Volcán de Tirajana realizará una triangulación entre los tres puertos de Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma.

Al respecto, señalan que entre Los Cristianos y Santa Cruz de La Palma se duplican los servicios pasando a dos diarios y desde Los Cristianos a San Sebastián de La Gomera se realizarán cuatro servicios diarios.

En el mes de julio, en concreto a partir del día 1, se incrementan las conexiones entre Cádiz y Canarias, pasando de tres a cuatro salidas semanales de ida y vuelta, incluyendo una nueva conexión directa entre el puerto de Cádiz y Tenerife. Además subrayan que para absorber la demanda de carga, se incorpora a la ruta el nuevo ro-ro Josefina de la Torre, que dispone de una capacidad de 4.000 metros lineales.

En lo que se refiere a la línea estratégica Playa Blanca-Corralejo seguirá atendida de forma regular durante toda la temporada por el recién remodelado ferry Volcán de Tindaya, que ofrecerá siete servicios diarios de ida y vuelta.