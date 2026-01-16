Buscan a un hombre desaparecido en Granadilla (Tenerife) desde el pasado lunes

Cartel de la Guardia Civil que comunica la desaparición de una persona en Granadilla - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de la Guardia Civil busca a un hombre desaparecido desde el pasado 12 de enero en el municipio de Granadilla.

Fuentes del instituto armado señalan que el hombre, de 59 años y llamado José Ricardo, podría estar desorientado y se le describe como un varón de 1,70 metros, complexión delgada, y ojos y pelo marrón, aunque con calvicie parcial.

La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana y ofrece el número 062 si alguien dispone de información de este caso.