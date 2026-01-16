Buscan a un hombre desaparecido en Granadilla (Tenerife) desde el pasado lunes

Cartel de la Guardia Civil que comunica la desaparición de una persona en Granadilla
Cartel de la Guardia Civil que comunica la desaparición de una persona en Granadilla - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 16 enero 2026 13:10
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de la Guardia Civil busca a un hombre desaparecido desde el pasado 12 de enero en el municipio de Granadilla.

Fuentes del instituto armado señalan que el hombre, de 59 años y llamado José Ricardo, podría estar desorientado y se le describe como un varón de 1,70 metros, complexión delgada, y ojos y pelo marrón, aunque con calvicie parcial.

La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana y ofrece el número 062 si alguien dispone de información de este caso.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado